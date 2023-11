RBB-Intendantenlohn: Deckel bei 15.000 plus

Potsdam. Die Regierungen von Berlin und Brandenburg wollen das Intendantengehalt beim RBB begrenzen. Die Kabinette beider Länder beschlossen am Freitag in einer gemeinsamen Sitzung in Potsdam eine Novelle des Staatsvertrags für den öffentlich-rechtlichen ARD-Sender. Als Vergleichsgröße für das künftige Intendantengehalt war die Besoldung nach B 11 im Landesgesetz für Senatoren in Berlin genannt worden. Ein Senator in Berlin verdient laut Besoldungstabelle in etwa ein monatliches Grundgehalt von rund 15.000 Euro. Dazu kommen nach individueller Situation weitere Gehaltsbestandteile dazu. (dpa/jW)