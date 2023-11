Metin Kaya aus Linkspartei ausgetreten

Hamburg. Der Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Metin Kaya ist am Donnerstag aus der Linkspartei und aus der Bürgerschaftsfraktion von Die Linke ausgetreten. In einer von ihm verbreiteten Erklärung führt er zur Begründung an, dass »Parteiführungen auf Bundes-, aber auch auf Landesebenen die politische Richtung der Partei derart geändert« hätten, dass »sie mit meinem politischen Verständnis von einer sozialistischen Partei« nicht mehr übereinstimme. Die Fraktionsvorsitzenden Sabine Boeddinghaus und Cansu Özdemir forderten Kaya auf, sein Mandat niederzulegen. (jW)