Volkswagen verhängt Einstellungsstopp

Wolfsburg. Volkswagen verhängt einen vorläufigen Einstellungsstopp für die wichtigsten Standorte. Externe Einstellungen würden temporär begrenzt »und keine externen Stellen ausgeschrieben«, sagte ein Sprecher am Freitag zu dpa. Betroffen seien alle sechs Standorte in Niedersachsen und Hessen. Hintergrund ist das geplante Effizienzprogramm, über das die Kernmarke Volkswagen seit Anfang Oktober mit dem Betriebsrat verhandelt. Diese leide unter hohen Kosten und Produktionsausfällen. In den ersten neun Monaten 2023 sank die operative Umsatzrendite auf 3,4 Prozent. Von 100 Euro Umsatz blieben nur rund 3,40 Euro Betriebsgewinn im Tagesgeschäft. (dpa/jW)