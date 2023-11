ZUMA Press/imago/Montage jW

Entlarvend

Zu jW vom 26.10.: »Israel will Wahrheit nicht hören«

Es war entlarvend, was der israelische Außenminister da in der UNO (am 24. Oktober Ortszeit, jW) von sich gegeben hat. Seine Regierung fühlt sich als einzige in der Welt berufen zu definieren, was Recht und was Unrecht ist. Die Meinung des UN-Generalsekretärs sei etwas, worauf man pfeifen könne, auch wenn sie die Sichtweise der überwiegenden Mehrheit der Regierungen der Welt wiedergibt. Alle Resolutionen des UN-Sicherheitsrates seit 1948 sind offenbar nach Meinung der heutigen israelischen Politik von totalem Unverständnis der realen Lage in der Region geprägt. Auch die, in denen die Zweistaatenlösung gefordert wurde und denen sogar die Gönner Israels ihre Zustimmung nicht verweigern konnten. »Hochmut kommt vor dem Fall«, formuliert der deutsche Volksmund seit Jahrhunderten. Ein israelischer Außenminister sollte diese Weisheit berücksichtigen, wenn er die UNO und ihre Repräsentanten beschimpft.

Joachim Seider, Berlin

Solidarisch?

Zu jW vom 21.10.: »Fortschritt blockiert«

Insidern ist bekannt, welche Auswirkungen die Sanktionen der US-Amerikaner auf Wirtschaft und Lebensqualität der Einwohner dieser kleinen Insel haben. Wer Kuba bereist und sich außerhalb der Hotelkomplexe aufhält, kann sich davon mit eigenen Augen überzeugen. Bewundernswert die Improvisationsfähigkeiten der dort lebenden Menschen; bewundernswert die »exportierte« Solidarität trotz widrigster Umstände. Die moralische Verkommenheit der zerstörerischen Maßnahmen der USA, eines Landes, welches im hiesigen Mainstream permanent als Hort der Demokratie gefeiert wird, ist in vielen Publikationen hinreichend dargelegt worden. Was meiner Ansicht nach besonders deprimierend ist: Seit vielen Jahren verurteilen viele Länder diese vielen Sanktionen. Als Resultat dieser jährlichen (…) Verurteilung (durch die UNO, jW) ist lediglich eine mit konstanter Boshaftigkeit betriebene Verschärfung der Sanktionen erkennbar. Offenbar ist es den Staaten dieser Welt nicht möglich, dieses kleine Land solidarisch so zu unterstützen, dass es den Kubanern ermöglicht wird, einen Lebensstandard zu erreichen, den man als »würdig« bezeichnen kann. (…) Gelebte Solidarität erschöpft sich nicht im Heben einer Hand, gelebte Solidarität sind die Organisationen und Länder, die zum Handeln bereit sind und dies auch dauerhaft tun! Ich möchte an dieser Stelle den Menschen, welche sich aktiv der Unterstützung dieses Inselstaates verschrieben haben, meinen tiefsten Respekt und meine höchste Anerkennung aussprechen, auch wenn selbige, außerhalb dieser Zeitung, fast nie in der Öffentlichkeit Anerkennung finden.

Detlev Schulz, Gaggenau

Nicht moralisch

Zu jW vom 28.10.: »›Der Erfolg hängt von den Kräfteverhältnissen ab‹«

Zur Friedensfrage: In der gewerkschaftlichen Debatte um Waffenlieferungen gibt es ein verhängnisvolles Missverständnis. Es handelt sich nämlich nicht um ein moralisches (!) Dilemma, sondern um ein politisches. Möchte sich die Gewerkschaftsleitung mit der Regierungspolitik einverstanden erklären oder nicht? – Darum geht es. In der Friedensfrage gibt es nur die Entscheidung für den Frieden oder für den Krieg, und das ist ganz und gar kein moralisches Dilemma.

Steffen Kopf, Berlin

Unpolitisch

Zu jW vom 20.10.: »Austrittswelle bei Verdi«

Verdi ist ein Kunstprodukt, geschaffen ohne jeglichen politischen Hintergrund. Die Geschichte der IG Druck und Papier, ihr Kampf für die 35-Stunden-Woche in den 1980er Jahren und der Streik der ÖTV in den 1970er Jahren unter dem Vorsitzenden Heinz Kluncker, über den Willy Brandt gesagt haben soll: »Wenn der mit seiner Forderung durchkommt, trete ich als Bundeskanzler zurück …«, finden keine Erwähnung mehr. Die ÖTV hatte 15 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert, das Ergebnis lag bei 9,5 Prozent. Oder die Streiks der Gewerkschaft HBV im Handel und bei Banken in den 1980er Jahren, damals ein gewerkschaftspolitisches Novum. All diese Beiträge der Arbeiterbewegung sind seit der Gründung von Verdi in der Güllegrube gelandet und werden totgeschwiegen. Und da Verdi auf eine gewerkschaftspolitische Bildung verzichtet, d. h. es gibt nur noch selten funktionierende Vertrauensleutekörper im Betrieb, Wochenendschulungen und Mitgliederversammlungen gehören der Vergangenheit an, der persönliche Kontakt zu den Hauptamtlichen fehlt, da alles über die (un)sozialen Medien abgewickelt wird, da verwundert es nicht, wenn die neuen Mitglieder sich die Frage stellen, warum sie ein Prozent ihres Brutto(!)gehalts für »nix« zahlen sollen, denn auch in der Tarifrunde ist die Forderung das eine, der »sozialverträgliche« Abschluss das andere.

Peter Balluff, Vöhl

Kapitalfreundlich

Zu jW vom 20.10.: »Austrittswelle bei Verdi«

Das gilt für den gesamten DGB. Ich selbst bin klassenbewusster Bauarbeiter und habe viel negative Erfahrungen gemacht. Gemäß meiner Erfahrungen und meinem politischen Wissen ist der DGB keine echte Gewerkschaft. Er trägt zwar den Namen Gewerkschaft, aber er selbst ist ein kapitalfreundlicher Verein, der den Zweck erfüllt, die Arbeiter zu spalten und politisch zu verwirren.

Manfred Guerth, Hamburg

Lösungsorientiert

Zu jW vom 30.10.: »Renten im Sinkflug«

Da gibt es nur eine Lösung, und zwar die baldige Stärkung der vierten Säule der Alterssicherung: Das Flaschenpfand muss erhöht werden!

Reinhard Hopp, Berlin