Stringer/REUTERS Warten im Schützengraben: Ukrainische Soldaten an der Frontlinie im Donbass (7.10.2023)

Wenn hohe Beamte eines im Krieg stehenden Landes dem eigenen Staatschef nachsagen, er habe den Kontakt zur Realität verloren, ist das ziemlich beispiellos. Dass sie das gegenüber einem ausländischen Medium tun, erst recht. Und dass dieses Medium aus den USA kommt, lässt vermuten, dass hier über Bande gespielt wird: die Weltpresse als letztes Druckmittel gegenüber der eigenen Führung.

Wer an dieser Intrige interessiert sein kann, liegt nahe: kurzfristig jene Teile des Establishments, aus deren Kreisen sich Wolodimir Selenskij dem Time-Bericht vom Montag zufolge in den nächsten Wochen einen Minister und einen General als Sündenböcke aussuchen und diese Personen feuern will. Über Meinungsverschiedenheiten zur künftigen Strategie berichten ukrainische Medien schon länger. So heißt es, der militärische Oberkommandierende Walerij Saluschnij versuche erfolglos, den Präsidenten von der Notwendigkeit zu überzeugen, die Offensive im Süden des Landes einzustellen und zur Defensive überzugehen.

Auch in der Ukraine hat sich in den knapp zwei Kriegsjahren so etwas wie eine patriotische Nebenöffentlichkeit herausgebildet. So beschreibt der Telegram-Kanal »Deep State« die militärische Lage oft realistischer als der ukrainische Generalstab. Einer der Köpfe der Nebenöffentlichkeit ist der Anfang dieses Jahres aus dem Dienst der Präsidialadministration ausgeschiedene Olexij Arestowitsch, der sich einen Ruf als Verkünder unangenehmer Wahrheiten geschaffen hat. Er schrieb vor etwa einer Woche, die Ukraine werde Awdijiwka wahrscheinlich an Russland verlieren. Interessant war aber vor allem seine Fortsetzung: Wenn die Ukraine damit die siebte Stadt in diesem Krieg verliere, dann stelle sich »die Systemfrage«. Deutlicher wurde Arestowitsch nicht, aber mit dem System, das dann – und nach seiner Darstellung so gut wie unausweichlich – in Frage gestellt werde, kann nach Lage der Dinge nur das System Selenskij gemeint sein.

Der Präsident hat seit Kriegsbeginn den Kampf um die Aufmerksamkeitsökonomie des Westens zum zentralen Kampffeld gemacht. Er hat diesen Kampf geführt, wie er es am besten konnte: mit den Mitteln eines Schauspielers. Durch olivgrünes Outfit, übernächtigtes Aussehen und pausenloses Wiederholen desselben Textes: dass die Ukraine die ganze Welt vor der russischen Bedrohung schütze und deshalb verdiene, mit allen Mitteln unterstützt zu werden. Aber der Plot verfängt nicht mehr. Im September musste Selenskij bei einem Besuch beim größten aller Brüder, den USA, zur Kenntnis nehmen, dass die Ukraine dort nicht mehr das wichtigste aller Themen ist: Eine Ansprache vor beiden Kammern des Kongresses kam ebensowenig zustande wie ein prominentes Interview im rechten TV-Kanal Fox News. Und das war alles, noch bevor der Krieg im Nahen Osten Aufmerksamkeit von der Ukraine abzog – und auch materielle Mittel. Eine geplante Munitionslieferung der USA an die Ukraine wurde an Israel umgeleitet, und dieses verweigerte Selenskij einen PR-Besuch kühl als »jetzt nicht zeitgemäß«.

Selenskij hat sich zum Gefangenen seiner eigenen maximalistischen Rhetorik gemacht: Wer sich wie er jede Form von Gesprächen mit Russland vor einem ukrainischen Sieg hat verbieten lassen, steckt in einer Sackgasse, wenn dieser Sieg ausbleibt. Wer Selenskij ersetzen könnte, ist völlig offen. Friedensorientierte Kräfte sind verboten, stärkste Oppositionskraft ist die »Europäische Solidarität« von Exstaatschef Petro Poroschenko, die in der Frage der Weiterführung des Krieges aber eher noch radikaler ist. Sie ist verbündet mit den Bandera-Faschisten, die Selenskij für den Fall irgendwelcher Zugeständnisse an Russland mit dem Tode gedroht haben. Vielleicht waren die Indiskretionen gegenüber Time also auch genau umgekehrt der Versuch wohlmeinender Kräfte im Kiewer Apparat, Selenskij einen gesichtswahrenden Ausweg zu verschaffen: Statt vor Russland einzuknicken, wäre dasselbe unter dem Druck der westlichen Geldgeber vielleicht auf der inneren ukrainischen Bühne weniger ehrenrührig. Falls diese mitspielen.