NRW: Kommunale IT-Systeme angegriffen

Hemer/Siegen. Offenbar hat eine »Cyberattacke« auf einen kommunalen IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen entsprechende Systeme in mehr als 70 Verwaltungen von Kommunen und Kreisen lahmgelegt. Das Unternehmen Südwestfalen-IT kämpfe weiter mit den Folgen des Angriffs mit sogenannter Ransomware, wie die Firma am Dienstag mitteilte. Viele Verwaltungen und Rathäuser sind seit Montag nicht oder nur eingeschränkt arbeitsfähig. Örtlich blieben Bürgerbüros, Ausländerbehörden oder Kfz-Zulassungsstellen geschlossen. Die bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelte Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) NRW leitet die Ermittlungen. (dpa/jW)