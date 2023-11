Hamburg: Ermittlungen nach Gerüstunfall

Hamburg. Nach dem Unfall auf einer Großbaustelle in der Hamburger Hafencity, bei dem vier Menschen starben und einer schwerstverletzt wurde, sind am Dienstag die Ermittlungen zur Unglücksursache fortgesetzt worden. Spezialisten des Landeskriminalamts haben laut Polizei die Federführung übernommen. Allerdings können die Ermittlungen erst im vollen Umfang beginnen, sobald die schwierigen Bergungsarbeiten abgeschlossen sind. Am Montag morgen war nach ersten Erkenntnissen ein Baugerüst in einen Fahrstuhlschacht gestürzt. Vier Arbeiter starben laut Feuerwehr, einer wurde lebensgefährlich verletzt. (dpa/jW)