Libanon: UN-Soldat an Grenze zu Israel verletzt

Beirut. Im Libanon ist an der Grenze zu Israel ein Soldat der UN-Beobachtermission UNIFIL verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend bei Mörserbeschuss einer Basis im östlichen Teil des Grenzgebiets, wie UNIFIL am Sonntag auf X mitteilte. Von wem der Beschuss ausging, war zunächst unklar. Entlang der Demarkationslinie kommt es seit Beginn des Gaza-Kriegs zu Feuerwechseln zwischen Israels Militär und der libanesischen Hisbollah. Auf beiden Seiten gab es bereits Todesopfer. ­UNIFIL forderte die Konfliktparteien auf, das Feuer sofort einzustellen. Auch das Hauptquartier in Naqura sei getroffen worden. Zu beiden Vorfällen seien Ermittlungen eingeleitet worden. (dpa/jW)