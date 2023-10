USA: Täter nach Massaker tot aufgefunden

Augusta. Nach zweitägiger Fahndung wurde im US-Bundesstaat Maine die Leiche des mutmaßlichen Schützen gefunden, der 18 Menschen getötet hatte. Das Motiv war am Wochenende weiter unklar. Die Behörden bestätigten, dass der 40jährige unter schweren psychischen Problemen litt. Seine Waffen hatte er demnach trotzdem legal erworben. Die Leiche des mutmaßlichen Täters war am Freitag abend entdeckt worden. Er hatte sich offenbar selbst erschossen. Der Sicherheitsbeauftragte von Maine, Michael Sauschuck, erklärte am Sonnabend, es gebe Berichte, wonach der Reservist der US-Armee an Paranoia gelitten und Stimmen gehört habe. (AFP/jW)