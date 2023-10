Thomas Krych/ZUMA Wire/imago Solidarität mit Palästina: Hunderttausend Menschen demonstrieren am Sonnabend in London

Die Entmenschlichung der palästinensischen Bevölkerung, um den offenbar von israelischer Seite geplanten Völkermord zu »legitimieren«, schreitet unaufhörlich voran: Am Sonntag wurde gemeldet, dass Bewohner Gazas UN-Lager »geplündert« hätten. Demnach hätten die Menschen – seit drei Wochen von jeder Versorgung abgeschnitten – Weizenmehl und andere Dinge wie Hygieneartikel mitgenommen, die nach Angaben des UN-Hilfswerks UNRWA Güter aus humanitären Konvois aus Ägypten stammen.

Bislang 80 gab es davon und das System sei ohnehin »zum Scheitern verurteilt«, sagte der für Gaza zuständige UNRWA-Leiter Thomas White. Er sprach von »sehr wenigen Lastwagen, langsamen Prozessen, strikten Inspektionen« und Gütern, die den Anforderungen nicht gerecht würden. Vor allem das Verbot für Treibstofflieferungen lasse das »System scheitern«, das Israel mit einem möglichen Missbrauch durch die Hamas begründet. White warnte zudem vor einem Zusammenbruch der zivilen Ordnung nach drei Wochen Krieg und »fester Belagerung«, die Bedürfnisse der Menschen seien enorm, sie »haben Angst, sind frustriert und verzweifelt«.

Diese Verzweiflung hat Israel seit Freitag abend noch einmal deutlich verschärft: Was offiziell als »zweite Phase« des »Kriegs gegen die Hamas« bezeichnet wird, sorgte in der Enklave für mehr als 30 Stunden ohne Kommunikation. Mit dem bislang heftigsten Bombardement hatten rund 100 Kampfflieger zunächst Internet und Telefonleitungen gekappt. Organisationen wie der Palästinensische Rote Halbmond, WHO und UNICEF verloren den Kontakt zu ihren Bodenteams, Notrufnummern funktionierten nicht, Krankenwagen wagten es nicht, Verletzte abzuholen. Den Agenturen Reuters und AFP wurde mitgeteilt, dass für die Sicherheit ihrer Journalisten nicht gesorgt werden könne. Am frühen Sonntag dann die Nachricht der Netzüberwachungsseite Netblocks auf X: »Netzwerkdaten in Echtzeit zeigen, dass die Internetverbindung im Gazastreifen wiederhergestellt wird.« Vom Gesundheitsministerium in Gaza hieß es am Sonntag vorläufig, dass Hunderte Palästinenser getötet und verletzt worden seien.

»Israel hat uns von der Welt abgeschnitten, um uns auszulöschen, aber wir hören die Geräusche der Explosionen und sind stolz darauf, dass die Widerstandskämpfer sie aus wenigen Metern Entfernung gestoppt haben«, sagte Shaban Ahmed, ein Beamter, der trotz einer israelischen Warnung, den Süden zu evakuieren, in Gaza-Stadt geblieben ist, gegenüber Reuters. Damit sprach er die andauernden Gefechte zwischen den seit Freitag abend von drei Seiten nach Gaza vorgedrungenen israelischen Bodentruppen an, die von den Al-Kassam-Brigaden nach eigenen Angaben etwa mit »Kornet«-Panzerabwehrraketen aufgehalten worden seien. Am Sonntag hieß es dann von seiten des Militärs, Israel weite seine Bodenoperationen im Gazastreifen aus und seine Kampfjets hätten Hunderte weitere »Ziele der Hamas« getroffen.Trotz des israelischen Dauerbombardements und den Gefechten am Boden, wurden auch am Sonntag von palästinensischer Seite Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert.

Die UN-Vollversammlung hatte am Freitag (Ortszeit) mit einer Mehrheit von 120 Staaten für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand gestimmt. Die USA und Israel stimmten erwartbar gegen den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza, Deutschland enthielt sich.