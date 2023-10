Pharisäer des Tages: Mesut Özil

Lee Smith/REUTERS Mesut Özil als Spieler für Arsenal beim Europa-League-Finale gegen Chelsea (29.5.2019)

Der in der Türkei lebende frühere deutsche Fußballnationalspieler Mesut Özil steht hinter Palästina. Am Freitag teilte er auf Social Media ein Video vom Champions-League-Spiel zwischen Celtic Glasgow und Atlético Madrid vom Mittwoch. Dort hatten die schottischen Fans auf den Tribünen palästinensische Flaggen geschwenkt und dazu die Hymne »You’ll Never Walk Alone« angestimmt. Özil kommentierte: »Menschen in Palästina – Ihr werdet nie alleine gehen. Respekt an die Fans von Celtic FC.«

Allerdings dürfte die Solidarität mit den Palästinensern bei den schottischen Fans und dem türkischen Exfußballer sehr unterschiedlich motiviert sein. Das Herz der vielfach aus der Arbeiterklasse stammenden Fans des Vereins mit irischen Wurzeln schlägt traditionell links. Geprägt vom irischen Republikanismus ist man solidarisch mit unterdrückten Völkern und Befreiungsbewegungen weltweit. In vielen Celtic-Pubs finden sich irische, palästinensische, baskische und kurdische Fahnen.

Özil dagegen, bei dessen Hochzeit 2019 Staatspräsident Erdoğan den Trauzeugen gab, applaudierte bereits 2020 zu Aserbaidschans Überfall auf die armenische Enklave Bergkarabach. Während Özil Krokodilstränen über getötete palästinensische Kinder vergießt, schweigt er zu gleichzeitigen türkischen Luftangriffen auf Krankenhäuser und Schulen in Nordsyrien. Im Sommer bekannte sich Özil schließlich zu den Grauen Wölfen. Stolz präsentierte er auf seiner Brust ein Tattoo der faschistischen Truppe, die Tausende Linke, Kurden und Aleviten ermordet hat. Internationale Solidarität ist es also nicht, was den Heuchler Özil antreibt.