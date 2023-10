Myanmar: Bewaffnete Gruppe tötet 20 Militärs

Naypyidaw. In Myanmar haben bewaffnete Gruppen nach Berichten bei koordinierten Angriffen mindestens 20 Soldaten getötet. Die »Brotherhood of the Northern Al­liance«, ein Bündnis aus drei Oppositionsgruppen, habe am Freitag im nördlichen Shan-Staat an der Grenze zu China in mehreren Orten Außenposten des Militärs attackiert, berichteten lokale Medien und Anwohner. »Die Allianz hat heute morgen das Zollamt in dem Ort Chinshwehaw besetzt und Juntatruppen getötet«, sagte einer von ihnen, der anonym bleiben wollte, der dpa. Seit dem Militärputsch im Februar 2021 bekämpfen viele bewaffnete Widerstandsgruppen verschiedener Minderheiten in mehreren Landesteilen des Vielvölkerstaates die Armee. (dpa/jW)