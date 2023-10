Dresden: Brandstiftung an geplanter Unterkunft

Dresden. Erneut haben Unbekannte versucht, eine geplante Geflüchtetenunterkunft in Dresden in Brand zu setzen. Die Täter entzündeten eine größere Menge brennbarer Flüssigkeit unmittelbar unterhalb eines am Gebäude rankenden Strauches, der teilweise Feuer fing, wie das Landeskriminalamt Sachsen am Freitag mitteilte. Bereits Ende September wurde versucht, die leerstehende Schule in Brand zu setzen. Die Täter schütteten auch damals an der Fassade eine brennbare Flüssigkeit aus. Das Feuer erlosch, bevor es Schaden anrichten konnte. (AFP/jW)