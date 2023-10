John Sibley/REUTERS Zu den Unterzeichnern der Erklärung gehört auch Wikileaks-Gründer Julian Assange (London, 1.7.2022)

Erstaunlich dürftig ist hierzulande bislang die Berichterstattung über eine internationale Erklärung, die bereits am 18. Oktober veröffentlicht wurde und mehr Aufmerksamkeit verdient hätte: die »Westminster-Erklärung«. Ein Artikel im Springer-Blatt Welt, einer im Magazin Cicero, das war’s. Am Thema kann es nicht gelegen haben: Die 137 Unterzeichner – Journalisten, Künstler, Schriftsteller, Aktivisten, Technologen und Wissenschaftler – warnen vor nicht weniger als der »zunehmenden internationalen Zensur, die jahrhundertealte demokratische Normen zu untergraben droht«.

Auch die mangelnde Prominenz der Unterzeichner kann nicht als Ursache für das geringe Medienecho in der BRD ausgemacht werden. Unter den Unterzeichnern befinden sich zahlreiche bekannte Intellektuelle wie der Wikileaks-Gründer Julian Assange und seine Ehefrau Stella Assange, der Whistleblower Edward Snowden, der US-Ökonom Jeffrey Sachs, der US-Regisseur Oliver Stone, der britische Schauspieler John Cleese, der slowenische Philosoph Slavoj Žižek und der griechische Politiker Yanis Varoufakis. Das Desinteresse der hiesigen Medien mag damit zusammenhängen, dass nur eine Handvoll Deutscher dabei ist, darunter die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot und der Schriftsteller Mathias Bröckers.

Initiiert wurde die »Westminster Declaration« von den drei US-Journalisten Michael Shellenberger, Matt Taibbi und Bari Weiss, die an der Erstellung der »Twitter Files« gearbeitet haben. Diese Dateien zeigen, wie der Informationsfluss bei dem Kurznachrichtendienst gesteuert wurde und wie US-amerikanische Behörden darauf Einfluss nahmen. Die Erklärung schließlich ist das Ergebnis einer im Juni abgehaltenen Veranstaltung in Westminster, London, in der es um das Thema »industrieller Zensurkomplex« ging, eine Wortprägung, die an den Begriff »militärisch-industrieller Komplex« angelehnt ist.

»Wir kommen von links, rechts und aus der Mitte und sind uns einig in unserem Bekenntnis zu den universellen Menschenrechten und zum Recht auf freie Meinungsäußerung«, heißt es gleich im zweiten Satz der Deklaration. Man sei »zutiefst besorgt über die Versuche, geschützte Meinungsäußerungen als ›Fehlinformation‹, ›Desinformation‹ und mit anderen schlecht definierten Begriffen zu bezeichnen«. Der Missbrauch dieser Begriffe habe »zur Zensur von Bürgern, Journalisten und Dissidenten in Ländern auf der ganzen Welt geführt«.

Die Unterzeichner weisen darauf hin, dass moderne Zensur nicht nur von Regierungen und Medienplattformen ausgeht, sondern auch von einer Kombination aus NGOs, Universitäten und anderen Akteuren der Zivilgesellschaft, die ihre Aktionen teilweise sogar untereinander koordinierten. Wörtlich: »Weltweit arbeiten staatliche Akteure, Social-Media-Unternehmen, Universitäten und NGOs verstärkt daran, die Bürger zu überwachen und ihnen ihre Stimme zu nehmen.« Angriffe auf die Meinungsfreiheit seien in der Geschichte der Menschheit stets Vorboten für Angriffe auf alle anderen Freiheitsrechte gewesen. Regime, die die Meinungsfreiheit untergraben, haben unweigerlich auch andere demokratische Grundstrukturen geschwächt und beschädigt. Ebenso untergraben die Eliten, die heute auf Zensur drängen, die Demokratie.

Autor und Journalist Mathias Bröckers erklärte am Dienstag gegenüber jW, er sei von einem Kollegen aus den USA gefragt worden, ob er die Erklärung unterzeichnen wolle. Er habe es getan, »weil es richtig und wichtig ist, gegen die grassierende Zensur und ›Cancel‹-Kultur Widerstand zu leisten«. Im Zuge der Coronapandemie, dann nach Beginn des Kriegs in der Ukraine und jetzt vor dem Hintergrund des Konflikts im Nahen Osten sei »die Desinfektion des Meinungskorridors derart perfektioniert worden, dass kaum mehr öffentliche Gegenrede zu den offiziellen Narrativen möglich ist«. Bröckers: »Zu welcher Art Gesellschaft eine derartige Gleichschaltung führt, haben die Vertreter dieser neuen Normalität offenbar vergessen – ich hoffe, dass sich von der Deklaration einige wachrütteln lassen.«