Nationale Bedrohung des Tages: Hotel Mamma

imago/Sven Simon Mittvierziger Leichtathletikfan kurz vor der Midlifecrisis

Die Kartoffeln rollen schon in den Hausflur. In der Wohnung das reinste Chaos, und die einzige Person, die mal den Müll rausbringt, ist die alte, bereits verwitwete Frau Mama. Aber wenn entfernte Verwandte zu Besuch kommen, stöhnt der Mittvierziger: »Diese Doppelbelastung! Ich schaffe das alles nicht mehr.«

Einer solchen Erzählung wollte eine italienische Rentnerin offenbar zuvorkommen und klagte gegen ihre zwei berufstätigen Söhne Anfang 40, die ihr »Hotel Mama« einfach nicht verlassen wollten. Das Gericht in der norditalienischen Stadt Pavia setzte den beiden Muttersöhnchen (»Mammoni«) eine Frist bis zum 18. Dezember, wie die Lokalzeitung La Provincia Paese am Donnerstag berichtete. Weihnachten also nicht zu Hause? Das ist nicht nett. Zumal zunächst nicht zu erfahren war, wieviel die Jungs in ihren Jobs verdienen. Und wie groß das Haus der Alten ist. Aber es ist auch nicht nett, nicht beim Putzen zu helfen. Wie die Zeitung berichtete, wollten die Riesenbabys (»Bamboccioni«) sich weder an der Miete noch an der Führung des Haushalts beteiligen.

Natürlich hat die Familiengeschichte noch eine gesellschaftliche Dimension. Nicht die, dass Kinder in Italien erst kurz vor der Midlifecrisis ausziehen, weil sie keinen Job bekommen, zu wenig verdienen oder keine bezahlbare Wohnung finden. Das interessiert Gerichte nicht – in keinem bürgerlichen Staat. Es geht statt dessen um nicht weniger als den Fortbestand der Nation. Das suggeriert jedenfalls die allseits verbreitete Meldung zu dieser Familienposse, die mit einer Warnung der italienischen Zentralbank endet: Wenn junge Menschen Jobsuche und Familiengründung so lange aufschieben, könne das »ernsthafte ökonomische und demographische Folgen« haben, mahnte das Kreditinstitut bereits vor einiger Zeit in einer Studie. Also, Jungs: raus aus der Familie, rein in die Familie, für »die Familie«.