Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Die Luft ist raus: Tischdeko aus Linkspartei-Produktion (Erfurt, 6.9.2019)

Parlamentarischer Kretinismus gedeiht außerhalb von Parlamenten schlecht. Die Linkspartei steht, sollten die nun vorliegenden ersten Meinungsumfragen unter Einbeziehung der noch gar nicht recht existierenden Wagenknecht-Partei halbwegs korrekt den Trend erfassen, vor einer harten Entziehungskur.

Was sich da auch anbahnt, ist der ziemlich spektakuläre Zusammenbruch einer Erzählung, an der die Führung der Partei lange gefeilt hat: Die Verantwortung für die Wahlniederlagen und den organisatorischen Niedergang trug danach allein das Wagenknecht-Lager. Wenn Wagenknecht weg ist, sollte das heißen, kommen Mitglieder und Wähler wieder. In der Erklärung des Parteivorstandes vom Montag heißt es, nun sei die »Zeit der destruktiven Selbstbefassung«, die der Partei »aufgezwungen« wurde, beendet. Unbekannt ist zur Stunde, ob es nicht wenigstens ein oder zwei Vorstandsmitglieder gab, die für sich gedacht haben: Ist es nicht ein alberner Gedanke, dass einer Partei, die eine Wahl nach der anderen verliert, eine kritische Diskussion ihrer Politik »aufgezwungen« wurde?

Nun wird sich womöglich sehr schnell erweisen, dass die Leute gar nicht wegen Wagenknecht gegangen sind und die etwa zehn Prozent der Wähler, die bei der Bundestagswahl 2021 im Osten noch Die Linke gewählt hatten, das mitnichten aus Liebe zum Parteivorstand taten: In einer aktuellen Wählerbefragung kommt die Linke im Osten nämlich nur noch auf drei Prozent, Wagenknechts BSW indes auf 23,5 Prozent. Stabilisiert sich diese Tendenz, dann bedeutet das nichts anderes, als dass die zuletzt noch verbliebenen Linke-Wähler und dazu die zahlreichen ehemaligen Wähler der Partei ziemlich geschlossen zur Wagenknecht-Partei übergehen.

Das wäre, kommt es im Juni 2024 bei der Europawahl so, das Ende der Partei Die Linke in ihrer bisherigen Existenzweise. Kriterium des Erfolgs der Politik dieser Partei waren Parlamentsmandate und Regierungsbeteiligungen – die sind dann passé. Es wird dann eine rasche Absetzbewegung jener Netzwerke erfolgen, die der Linkspartei angehörten, weil sie dort den Apparat beherrschten und damit Zugriff auf die zur Verteilung stehenden Posten hatten. Begonnen hat diese Absetzbewegung schon: In Augsburg zum Beispiel, wo im November der nächste Bundesparteitag der Linkspartei stattfindet, traten am Mittwoch die beiden Linke-Stadträte zur SPD über.

Für bislang marginalisierte Sozialisten, die vorhaben, auch nach dem Wagenknecht-Austritt in der Linkspartei zu bleiben, könnte sich also im Sommer eine interessante Lage ergeben: Die Wagenknecht-Leute sind dann weg, und der Block aus Regierungs- und Bewegungslinken löst sich mangels Geschäftsgrundlage in Luft auf. Vielleicht lohnt es sich ja, einen Fraktionskampf von links zu beginnen. Die »revolutionäre Rückständigkeit des deutschen Proletariats«, wusste schon Erich Mühsam, ist bekanntlich »auf den parlamentarischen Kretinismus zurückzuführen, in dem ehrgeizige, unwissende und in bourgeoiser Ideologie verkommene Führer es hielten«.