imago images/Sabine Gudath Mieten für Vonovia-Wohnungen sollen auch bei sinkender Inflation steigen

Der Immobilienkonzern Vonovia wird Mieten weiter anheben. In einem Interview mit dem Handelsblatt (Donnerstagausgabe) verwies Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch auf »die Mechanik der Mietspiegel«, in die hohe Neuvertragsmieten erst zeitverzögert einfließen würden. Trotz sinkender Inflation würden die Mieten demnach weiter steigen. Buch, der nach Stationen bei Arvato und Bertelsmann 2013 zur Vonovia-Vorgängergesellschaft Deutsche Annington wechselte, nannte weitere Gründe für seine Mietenprognose: So fehle es an Neubauten bei gleichzeitig anhaltendem Zuzug von Menschen. Obendrein verhinderten die hohen Bauzinsen Privatinvestitionen ins Eigenheim. Auch dadurch steige die Nachfrage nach Mietwohnungen: Das Internetportal Immoscout 24 teilte kürzlich mit, dass in den drei Sommermonaten dieses Jahres neun Prozent mehr Menschen sich für eine Wohnung zur Miete interessiert hätten als noch im Frühjahr.

Doch der Vonovia-Boss versuchte auch abzuwiegeln. Anders als beim Konkurrenten LEG Immobilien SE (1970 als Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen GmbH gegründet und 2008 privatisiert) gehe sein Unternehmen nicht grundsätzlich ans Limit des Mietspiegels. Die Miethöhen bei Vonovia seien abhängig »vom Wohnort, dem dort gültigen Mietspiegel und der individuellen Mietsituation«. Mieter in Not könnten auf Hilfe durch das konzerneigenen »Härtefallmanagement« setzen. Fraglich, ob das Mieter in Vonovia-Immobilien beruhigt.

Auf baldige Besserung der Lage am Mietwohnungsmarkt setzt Buch nicht: Im Jahr 2025 werde die Talsohle beim Neubau mit dann deutlich weniger als 200.000 neu gebauten Wohnungen erreicht. Vonovia selbst hat wegen der hohen Zinsen und sonstiger Kosten seine Bautätigkeit auf Eis gelegt. Nach Angaben des Vorstandschefs liegen derzeit die Pläne für insgesamt 60.000 neue Vonovia-Wohnungen in der Schublade.

Nach der Übernahme der Deutschen Wohnen im Jahr 2021 verfügt Vonovia über rund 550.000 Wohnungen und ist damit der größte Immobilienkonzern in Europa. Die LEG, Nummer zwei, kommt auf 146.000 Einheiten (Stand: November 2021). Nachdem im Sommer auch Vonovia von der allgemeinen Krise im Immobiliensektor erschüttert wurde und im zweiten Quartal eine Wertabschreibung des eigenen Portfolios um 2,7 Milliarden auf 88,2 Milliarden Euro hinnehmen musste, zeigte sich Buch im Handelsblatt optimistisch. Die Ratingagentur »Moody’s« habe eine positive Bonitätsbewertung und einen stabilen Ausblick für den Konzern abgegeben.

Anders als die LEG sehe sich Vonovia gut gerüstet für die nächste Zeit. Die allernächste Zukunft beschert dem Unternehmen die Präsentation des Ergebnisses fürs dritte Quartal 2023 am 3. November. Auch wenn es möglicherweise noch ein paar Prozentpunkte weiterer Wertabschreibung geben könne, sei das »mit Blick auf die Stabilität unserer Bilanz« nicht entscheidend, so Buch. Konsolidieren auf niedrigem Niveau, meint er damit vermutlich, denn die Vonovia-Aktie notiert mit rund 20 Euro mehr als 60 Prozent unter dem Allzeithoch, was die Shareholder leicht schmerzen dürfte. Viel schlimmer sieht die Situation hingegen für alle Mieter ohne höhere Einkommen aus.