Arbeiter von Metallplatte erschlagen

Rosenheim. Ein 33 Jahre alter Arbeiter ist im Landkreis Traunstein von einer Metallplatte erschlagen worden. Der Mann habe am Montag in Bad Adelholzen Wartungsarbeiten in einem Maschinenraum verrichtet, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag mit. Dabei wurde er von einer Edelstahlplatte getroffen, die ursprünglich an einer Wand angebracht war. Die etwa 420 Kilogramm schwere Platte habe den Arbeiter am Kopf und Oberkörper getroffen. Er habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle starb. (AFP/jW)