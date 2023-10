Casa Die ganze Bäckerei Zerstörte Fensterscheibe der »Bäckerei« in Leipzig am Dienstag

Die rassistische Hetzkampagne, die seit der Hamas-Offensive vom 7. Oktober auf Hochtouren läuft, führt inzwischen zu sehr handfesten Ergebnissen. Während sich die antipalästinensische Rhetorik mit der fremdenfeindlich aufgeladenen Debatte um die Begrenzung der Zuwanderung vermischt, nimmt man in Leipzig die Dinge in die eigene Hand. In der Nacht zum Dienstag attackierten Unbekannte das linke migrantische Hausprojekt »Die ganze Bäckerei« im Stadtteil Lindenau. Diese ist nach eigenen Angaben ein »aktiver, linker Migrantenraum«, der eine »vielfältige Gruppe von Menschen und organisierte Gruppen/Kollektive« beherbergt.

Laut den Betreibern hat eine Personengruppe »zwei Fenster im Gemeinschaftsraum« eingeworfen und sodann »Gläser mit unbekannten Substanzen« hineingeworfen. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr handele es sich dabei höchstwahrscheinlich um Schweinefett, so die Betreiber auf ihrer Instagram-Seite. Dies deute demnach auf einen »klaren islamfeindlichen und rassistischen« Angriff hin. Es sei zudem »nicht das erste Mal, dass die Räumlichkeiten angegriffen« worden seien.

In einem jW vorliegenden Bekennerschreiben, das am Dienstag auf der Plattform Indymedia auftauchte, bei Redaktionsschluss aber nicht mehr auf der Seite abrufbar war, bekennt sich eine offenbar dem – in Leipzig eng mit dem rechten Flügel der Linkspartei verwobenen – sogenannten antideutschen Spektrum zuzurechnende Gruppe, die sich als »Antifa« bezeichnet, zu der Attacke. Bildschirmfotos von dem Schreiben sind weiterhin auf der Seite der Betreiber der »Bäckerei« zu sehen.

Man habe Gruppen, die in dem Gebäude Veranstaltungen durchführten, »warnen« und ihnen ihre »antisemitische Hetze erschweren« wollen, heißt es in dem Schreiben. Deshalb habe man die »Bäckerei« angegriffen. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 2.800 Euro. Von einem Bekennerschreiben habe man allerdings noch nichts gehört, sagte die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig auf jW-Nachfrage am Mittwoch mittag. Die Kriminalpolizeiinspektion ermittele »in alle Richtungen«.

Zu den Gruppen, die »gewarnt« werden sollten, zählen laut dem Schreiben »Kommunistischer Aufbau, FKO, Internationale Jugend, Solinetzwerk sowie Young Struggle und Zora«. Alle Organisationen hätten die jüngsten »Terrorangriffe auf Israelis gefeiert und verharmlost«. Für das »Leid der Palästinenser:innen« interessiere man sich nur, um »Antizionismus ungeniert ausleben« zu können, so die »Antifa«.

Bereits am 18. Oktober war von einer Gruppe »fantifa Leipzig« ein Beitrag auf dem Szeneportal »knack.news« mit dem Titel »Keine Räume für Antisemiten« veröffentlicht worden. In diesem heißt es, die Gruppen Zora Leipzig, Young Struggle und FKO sowie der KA hätten für den 12. Oktober zu einer Kundgebung für »nationale Befreiungskämpfe in Kurdistan, Artsakh und Palästina« aufgerufen. Durch die »Gleichsetzung mit den Konflikten in Kurdistan und Artsakh« werde der »Terrorangriff der Hamas« romantisiert. Der bundesweit aktive »Kommunistische Aufbau« hatte am 9. Oktober auf seiner Internetseite einen Beitrag veröffentlicht, in dem der »bewaffnete Kampf gegen den Zionismus« als »legitim« bezeichnet wird.

Die Betreiber der »Bäckerei« erklärten auf Instagram, man lasse sich durch die Attacke auf das Gebäude »nicht einschüchtern« und weigere sich, vor dem »deutschen Mainstream-Narrativ« aus »Angst vor antideutschen ›Antifa‹-Angriffen« einzuknicken.

Leipzig gilt als Hochburg der »antideutschen« proisraelischen Szene. Dort ist man offensichtlich dabei, die Schimäre des »importierten Antisemitismus« – ein aktuell vor allem von rechts und rechtsaußen bemühtes Konzept, um propalästinensische Demonstrationen zu diffamieren – als Hilfstruppe der rechten Stichwortgeber in konkrete Angriffe gegen linke migrantische Selbstorganisation umzumünzen.