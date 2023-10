Warner Bros. Entertainment Inc.

Die Magie der Vögel

Was Birdwatcher begeistert

Es gibt die, die Kamillentee trinken, andere verhauen den lärmenden Nachbarn, und manche – gar nicht so wenige –, die gehen mit dem Fernglas in den Wald und gucken Piepmätze. Denn auch das, sagt die Forschung, baut Stress ab. Österreich 2023.

3sat, 17.00 Uhr

Die Nordreportage

Neue Einsätze für Roland und seine Lok

Wieder andere mögen Züge und machen besonders große Augen, wenn sie die Lokomotive sehen, die Roland Sandkuhl käuflich erwarb und mit der er nun seinen Lebensunterhalt verdient, indem er damit Güter durch ganz Deutschland zieht. BRD 2023.

NDR, 18.15 Uhr

Schmetterlinge!!!

Der Monarchfalter wiegt kaum ein Gramm, ist aber hart im Nehmen: Um sein Winterdomizil aufzusuchen, reist er 3.000 Kilometer von den USA nach Mexiko. Frankreich 2023.

Arte, 18.35 Uhr

Interstellar

Christopher Nolans Zeit und Raum sprengende Reise auf der Suche nach Rettung für die abnippelnde Erde. Um Peter Ludolf zu zitieren: »Phantastisch!« USA/GB 2014.

Kabel eins, 20.15 Uhr

Uns eine Zukunft bauen

Zu denjenigen, die den Astronauten Cooper (Matthew McConaughey) in nahegelegener Zukunft zu seinem Trip nötigen, gehört e bitzeli auch die Schweiz. Die Eidgenossenschaft verbaut den meisten Stahlbeton in Europa und weist eine dementsprechende CO2-Bilanz auf. BRD 2023.

3sat, 20.15 Uhr

Joyce Carol Oates, die Frau der 100 Bücher

60 Jahre ist es her, da debütierte Joyce Carol Oates mit ihrem Kurzgeschichtenband »By the North Gate«. Seitdem sind die Bücher der heute 85jährigen US-Amerikanerin zur Legion angewachsen. Ein Ende scheint nicht absehbar, erst 2022 erschien ihr 49. Roman »Babysitter«, im selben Jahr, in dem die Verfilmung ihres Romans über Marilyn Monroe (»Blonde«, 2000) in die Kinos kam. Schweden 2023.

Arte, 22.00 Uhr

Der Bruch. Sahra ­Wagenknecht und die Linke

Nach der Vereinsgründung des »Bündnisses Sahra Wagenknecht« wurde das Ende der schwierigen Beziehung zwischen der populären Keynesianerin und der Partei Die Linke am Montag offiziell verkündet. Filmemacherin Birgit Wärmke hat Wagenknecht ein Jahr lang begleitet und mit Freund und Feind gesprochen. BRD 2023.

ARD, 22.50 Uhr