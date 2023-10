Bombengeschäft

Kay Nietfeld/dpa »Die Ukraine kann sich auf Deutschland verlassen«: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag beim Deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin

»Kaufen, wenn die Kanonen donnern« – das Wort des frühkapitalistischen Bankiers Carl Mayer von Rothschild gilt heute als Investorenregel. Wie sich herausstellt, gilt das auch durchaus wörtlich: Zum 6. Deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum am Dienstag war zum Beispiel ein Vertreter der Flensburger Fahrzeugbau GmbH als Podiumsredner geladen. Wem der unscheinbare Name nichts sagt: Dort wurden vor ihrer Versendung in die Ukraine deutsche und dänische »Leopard«-Panzer kriegsklar gemacht. Es liegt in der Natur der Sache, dass Anschlussaufträge nicht ausbleiben, zumal die Wege von der Front zu den Reparaturbasen in NATO-Ländern für die Bedürfnisse des ukrainischen Militärs zu lang sind. Das heißt, der eine Teil des deutschen »unternehmerischen Engagements« für den »Wiederaufbau der Ukraine« besteht aus derjenigen Kapitalfraktion, für die genau umgekehrt Zerstörung unmittelbarer Geschäftsgegenstand ist. Siehe auch das Joint Venture unter Beteiligung von Rheinmetall für eine Panzerfabrik, die im kommenden Jahr in Betrieb gehen soll.

Die zweite Kapitalfraktion, die sich in der Ukraine »engagiert«, bilden Betreiber arbeitsintensiver Produktionen, für die sich möglichst niedrige Löhne auszahlen. Auf dem Forum vertreten unter anderem durch den Autozulieferer Leoni, der schon lange vor dem Krieg in der Westukraine Kabelbäume zusammenfummeln ließ. Dort, so heißt es jetzt vom Ostausschuss, sei »das Kriegsrisiko beherrschbar«. Und die dritte ist die offen neokoloniale Abteilung: ein Konzern wie Bayer, der von natürlichen Ressourcen und einem nahen Absatzmarkt für Agrarchemikalien jeder Art profitieren will. Plus die Umwelt- und Solarbranche, die mit der Bundesregierung im Interesse übereinstimmt, aus der Ukraine, wenn da schon wegen der Zerstörung des Staudamms von Kachowka in großen Landesteilen nichts mehr wachsen wird, doch wenigstens noch einen Solarpark für Habecks Energiewende zu machen. Mit kürzeren und sichereren Leitungswegen als aus der Sahelzone.

Gemeinsam ist allen drei Fraktionen, dass sie versuchen, das Interesse der Politik an ökonomischer Präsenz deutscher Firmen in der Nachkriegsukraine in unmittelbar finanzielle Forderungen zu übersetzen: 30 deutsche Unternehmen hätten sich derzeit um staatliche Investitionsgarantien für die Ukraine beworben, teilte der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft mit und forderte, der Staat solle, anstelle der kommerziellen Versicherungen, das Bruchrisiko für deutsche Exporteure übernehmen. Da hat sich Marx geirrt: Das Kapital wird mitnichten immer waghalsiger, je höher der erwartete Profit ist.

Und war da nicht noch was? Angesprochen auf das Thema Korruption, verplapperte sich DIHK-Chef Martin Wansleben am Dienstag morgen im Deutschlandfunk: »Wir empfehlen unseren Mitgliedern, an dieser Stelle sehr zurückhaltend zu sein.« Eben. Zum Schmieren gehören immer zwei.