Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS Gefunden und gerettet: Ein Kind wird am Dienstag in Khan Junis nach einem Luftangriff aus den Trümmern gezogen

Das Töten dauert unvermindert an: Am Dienstag meldeten die Behörden in Gaza, dass innerhalb von 24 Stunden mehr als 700 Palästinenser durch israelische Luftangriffe getötet wurden – die höchste Zahl seit Beginn des Bombenkriegs gegen die abgeriegelte Enklave. Insgesamt wurden 5.791 Palästinenser getötet, darunter 2.360 Kinder und Jugendliche, 800 Minderjährige werden vermisst. Ziel ist die Zerstörung der Hamas, die am 7. Oktober eine Offensive gegen Israel anführte, bei der 1.400 Menschen getötet wurden. Seither werden Versuche der Armee, in Gaza einzudringen, abgewehrt sowie gemeinsam mit dem »Islamischen Dschihad« beständig Raketensalven etwa auf Tel Aviv abgefeuert. Israels Militär sprach am Dienstag von Dutzenden getöteten Kämpfern, darunter Kommandeure.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu behauptete bei einem Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Israel wolle »alles tun, um palästinensische Zivilisten aus der Gefahrenzone herauszuhalten«. Über Gaza abgeworfene Flugblätter versicherten: Das israelische Militär werde alles in seiner Macht Stehende tun, »um Ihre Sicherheit zu gewährleisten«. Bomben trafen jedoch unter anderem erneut Khan Junis im vermeintlich sicheren Süden Gazas. Laut Anwohnern traf eine israelische Rakete eine Tankstelle, an der sich Menschen versammelt hatten, um Wasserkanister zu füllen und Geräte aufzuladen. »Sie haben sie im Schlaf bombardiert«, zitierte Reuters Abdullah Abu Al-Mohammed Atta, der in der Nähe lebt. Armeesprecher Daniel Hagari kündigte im Hinblick auf die bevorstehende Bodenoffensive an, das Militär sei »bereit und entschlossen« und erwarte politische Anweisungen für die nächste Stufe des Krieges.

Während sich die humanitäre Situation stündlich verschlechtert, Krankenhäuser ihren Betrieb aufgeben müssen, kritisierte der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, die vom Westen forcierte »uneingeschränkte Solidarität« und fordert in einer Rede vor dem Schura-Rat des Golfstaats: »Es reicht. Israel sollte kein bedingungsloses grünes Licht und keine uneingeschränkte Genehmigung zum Töten erhalten.«