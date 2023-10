ZUMA Press/imago/Montage jW

Agil auch ohne Marx

Zu jW vom 9.10.: »Team Selbstausbeutung«

Die Kritik agiler Arbeitsweisen in eine Kritik des Kapitalismus bis zu Karl Marx zu führen, das ist durchaus ein Kunststück. Das kann gelingen, wenn man nicht von Agilität spricht, sondern von missbrauchter Agilität, und wenn man einzelne Prinzipen und Praktiken aus dem systemischen Zusammenhang herauslöst, missversteht und in ungeeigneten Umgebungen anwendet, gefangen in alten Denkmustern und andersartigen Kulturen. Oder man schmückt sich mit Agilität zu Marketingzwecken. Derartige Missbräuche sind freilich weit verbreitet, aus meiner Erfahrung damit seit etwa 20 Jahren, und erfordern regelrecht eine fundamentale Kritik. Dabei gibt es herausragende Beschreibungen des Geistes speziell von bewährten Scrum-Praktiken, deren Voraussetzungen, Versprechen, Konsequenzen und Zusammenhängen, die zumindest im Bereich der Entwicklung von Software gelten: »A Scrum Book – The Sprit of the Game«, nicht von Karl Marx geschrieben, sondern von Jeff Sutherland, James O. Coplien und The Scrum Patterns Group.

Joachim Fröhlich, Kirchseeon

Agile Selbstausbeutung

Zu jW vom 6.10.: »Agile Anpassung«

Hermann Bueren ist ein sehr lesenswerter Artikel darüber gelungen, wie das Kapital dafür sorgt, dass die Arbeitenden freiwillig an ihrer eigenen Ausbeutung mittun. Und das Gefühl gewinnen, im Arbeitsprozess selbständig handeln zu können. Gerade deshalb geht so vielen von ihnen der Blick dafür verloren, was wirklich die vielen Krisen verursacht, die sie täglich schöpferisch bewältigen sollen. Dass nämlich die Arbeit einem ganz anderen Zweck zu dienen hat als dem ihren: fremden Reichtum zu vermehren, statt Nützliches für uns alle zu tun.

Joachim Seider, Berlin

Gesundheit am Arbeitsplatz

Zu jW vom 19.10.: »Kranke Arbeitswelt«

Den Autorinnen und Autoren des »Fehlzeiten-Reports« ist für ihre kontinuierliche Arbeit seit vielen Jahren zu danken. Und ja, wenn sich nichts ändert, wird die Gesundheit am Arbeitsplatz zunehmend gefährdet. Das hat Karl Marx auch schon gewusst, als er formulierte: Es kommt nicht darauf an, die Welt nur zu interpretieren, sondern zu verändern!

Leider wird in dem Artikel nicht berichtet, ob im diesjährigen »Fehlzeiten-Report« etwas geschrieben wird über betriebliches Gesundheitsmanagement. Dieses Instrument ist ja die kurzfristig machbare Lösung, um die Gesundheit zu schützen. Langfristig gilt es, die kapitalistischen Bedingungen zu überwinden.

Klaus Mucha (Arbeitspsychologe), per E-Mail

Tatsächliche Ursachen

Zu jW vom 7./8.10.: »Nördlicher Mezzogiorno«

Von den Beiträgen angeregt, muss zum Verständnis für den »Osten« und den herbeigeredeten ostdeutsch verankerten Rechtsruck und die AfD-Affinität zu den tatsächlichen Ursachen etwas gesagt werden.

(…) Mit dem unvergesslichen Tag der Befreiung am 8. Mai 1945 vom Grauen des Krieges und der Vernichtung folgte die Mehrzahl der Menschen in ganz Deutschland dem Schwur der Buchenwald-Häftlinge: »Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!«

Nach den Kriegsverbrecherprozessen oder schon mit ihnen begann eine zweigeteilte Entwicklung in Deutschland. Im Osten wurde einer antifaschistischen Ordnung nicht nur Leben eingehaucht, sondern die Entnazifizierung in der Gesellschaft u. a. durch Antifaschisten und Kämpfer gegen den Faschismus in Verwaltung, Justiz und Polizei sowie Neulehrer vorangetrieben. In den drei Westzonen und später in der BRD wurden mehrheitlich die alten Beamten in den staatlichen Machtapparat übernommen. Exemplarisch die Weiterbeschäftigung von Globke als Staatssekretär, Filbinger als Ministerpräsident, Gehlen als Chef des neuen Geheimdienstes, Heusinger als Generalinspekteur der Bundeswehr, Buback als Generalbundesanwalt, Schleyer als Arbeitgeberpräsident. Kasernen der Bundeswehr und Straßen sowie Plätze tragen oder trugen Namen von nazistischen Parteigängern oder Offizieren/Generälen, z. B. von Manteuffel, Moeller, Freiherr v. Fritsch, Rommel, Lent, Marseille, Lilienthal.

In der Folge der Wiedervereinigung kamen sogenannte Aufbauhelfer und »Neubürger« in den Osten, z. B. der Gymnasiallehrer Höcke, der Richter Meyer, der Oberst der Bundeswehr Paderski, der Bundeswehr-Fallschirmjägeroberfeldwebel Kalbitz. Sie zeichnen hauptsächlich mitverantwortlich für den Aufbau rechter sowie nazistischer Strukturen und Parteien in den neuen Bundesländern.

Der gesellschaftliche Umbruch wurde im Osten begleitet von einem Sturm zur Tilgung des Vermächtnisses von Antifaschisten und von deren öffentlich-medialer Diskreditierung. Erinnerungsorte, Straßennamen und Denkmäler für Menschen, die für ihre Überzeugung und ihren Kampf gegen den Faschismus Folter, Haft oder auch den Tod erfuhren, wurden gestohlen, entfernt bzw. geschleift.

Ein Angriff auf ein Wertesystem vieler Menschen, das zugleich auch Bestandteil von deren Lebensleistungen mit antifaschistischen Traditionen ist. Dem ist immer wieder zu begegnen. Man hebt die aktuellen Fakten zum Erstarken rechter und nazistischer Umtriebe und Entwicklungen aufs Tapet und verbannt die geschichtlichen Fakten über deren Ursachen in den Keller des Vergessens. Unvergessen, auch wenn allein in Chemnitz nach 1990 eine durch nichts zu rechtfertigende Straßennamenstürmerei stattfand, Gedenktafeln zerstört oder entfernt und vor allem Schulen ihres antifaschistischen Erbes beraubt wurden. Allein für Chemnitz stehen über 30 getilgte Straßennamen und über 15 getilgte oder mit dem Abriss der Schulen verschwundene Schulnamen.

Dennoch, ihr Kampf war nicht umsonst, und die Erinnerung wird unauslöschlich bleiben.

Peter Blechschmidt und Raimon Brete, Chemnitz