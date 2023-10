Wolfgang Ennenbach MFA Alamode Film Eine Tochter der Wüste? Vicky Krieps als Ingeborg Bachmann

Kaum eine Beziehung wurde so sehr ausgeleuchtet wie die zerstörerische Liebe von Max Frisch und Ingeborg Bachmann. Mittlerweile ist der Briefwechsel der beiden Literaten veröffentlicht, nicht nur das Feuilleton, sondern Generationen von Germanisten durchstöbern das Werk der Österreicherin und des Schweizers nach Anspielungen und Anklagen, Referenzen und Imitationen. Margarethe von Trotta hat dieser Schaufensterliebe nun knapp zwei Stunden Spielfilm gewidmet. Bezeichnenderweise heißt das Beziehungsdrama »Ingeborg Bachmann« mit dem Zusatz »Reise in die Wüste«. Von Trotta, geübt an Frauenporträts (»Rosa Luxemburg«, 1986; »Hannah Arendt«, 2012), nimmt die Bachmannsche Perspektive ein. Und die ist eine von Täter und Opfer.

Er (Ronald Zehrfeld) hämmert so energisch in die Schreibmaschine, dass sie (Vicky Krieps) nicht schlafen, geschweige denn denken kann. Die Blumen, die sie ihm nach seiner Rückkehr von einer Auslandsreise gekauft hat, will er nicht haben, sondern ein »anständiges Abendessen«. Überhaupt nennt er sie paternalistisch »mein Mädchen« und sitzt wahlweise am Schreibtisch oder lieber wartend am gedeckten Esstisch, während sie in Spülschürze abwäscht oder brät. Der Umzug nach Zürich, den er ihr zugemutet hat, quält die Feinsinnige auch. An den schwachen Kaffee mag sie sich nicht gewöhnen. »Wenn es doch wenigstens Cappuccino gäbe«, seufzt die Bachmann, und überhaupt, in Rom wären alle fröhlicher. Der dumpfe Max fährt sie statt dessen im Käfer durch die Berge und sagt: »Ich könnte niemals aus der Schweiz wegziehen«. Für sie tut er’s dann doch. Und auch das macht seine Ingeborg ihm nachher zum Vorwurf. Sie spricht von einem »Rom vor der Katastrophe, die mich heimgesucht hat. Man hat mich aus dieser Stadt vertrieben.« Die »Kata­strophe« ist der Max. Und ihr »Mörder« auch, sagt sie.

Deshalb muss die Erledigte dann auch eine Wüstenreise machen, zur Genesung von all den Zumutungen, dem dünnen Kaffee usw. Filmisch ist diese Reise aber ereignislos. Sie ist nur der Erzählort von dem aus von Trotta in Rückblicken immer wieder zu den Stationen der großen Liebe springt. Auf einen Sonnenuntergang in der Wüste folgt ein Spaziergang am Zürichsee, auf den Besuch einer arabischen Bar ein Streit in Rom, auf die nächste Wüstenfahrt die nächste Eifersuchtsszene. Von Trotta befreit sich so zwar aus der Pflicht, die Beziehung chronologisch wiederzugeben, die einzelnen Schlaglichter, die sie auf den Kampf Frisch–Bachmann wirft, entwickeln aber keine Dynamik. Es sind zusammenhanglose Fragmente, die zudem viel Vorwissen voraussetzen.

Hier wird mal ein Roman angedeutet, in dem die Hauptfigur vorgibt, blind zu sein (»Mein Name sei Gantenbein«), da hält sie einen Vortrag vor einem männlichen Publikum mit dunklen Brillen. Dass es dabei um ihre berühmte Rede anlässlich der Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden geht, wird nirgends deutlich. Mehrfach angespielt wird auf Bachmanns frühen Tod durch Verbrennen, vermutlich ausgelöst durch eine im Bett gerauchte Zigarette. Immer wieder steckt sie sich liegend einen Glimmstengel an, einmal fällt ihr eine Kerze in den Schoß, die man ihr gereicht hat, um ihre Fluppe anzuzünden. Regungslos sieht sie zu, wie das Feuer sich zwischen ihren Beinen ausbreitet. Auch Personen treten auf, die keinen Namen bekommen und erraten werden müssen, u. a. Hans Magnus Enzensberger und andere Vertreter der Gruppe 47.

Jenseits der unaufgeklärten Verweise für Bachmann-Kenner krankt der Film aber auch an seinem dokumentarischen Korsett. Um den beiden Hauptfiguren keine Sätze in den Mund legen zu müssen, gibt von Trotta immer wieder Interviewszenen wieder, Lesungen, Reden. Selbst im Dialog paraphrasieren Max und Ingeborg: »du schriebst« und »sagtest du nicht«. Oder reden gleich in Sätzen miteinander, die Romanen und Gedichten entnommen sind. Den guten Willen, dadurch Authentizität zu erreichen, in Rechnung gestellt und auch die wundervollen Formulierungen, die so zu Gehör kommen (etwa aus Bachmanns Erzählung »Undine geht«), verhölzert dieses Verfahren das Drama aber völlig. Daran können auch die beiden Hauptdarsteller nichts ändern, wiewohl insbesondere Vicky Krieps redlich bemüht ist, das Bachmannsche Flüstern nachzuahmen, von der man sagte, sie habe ihre Gedichte nicht gelesen, sondern geweint. Gerade diese Intensität geht dem Film aber leider ab.