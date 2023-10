Volksfeindin des Tages: Sylwia Spurek

imago/ZUMA Press Sylwia Spurek

Groß ist der Eindruck nicht, den die polnische EU-Abgeordnete Sylwia Spurek im Leben des Europäischen Parlaments hinterlassen hat. 2019 auf der Liste der Linken gewählt, machte sie zu Beginn ihrer Amtszeit Stunk, weil ihr das Kantinenessen nicht behagte: Die Parlamentsgastronomie mache zuwenig Angebote für Veganerinnen wie sie, das sei ein Skandal. Als gäbe es nicht genügend vegane Bistros in Brüssel und als nagten EU-Parlamentarier so notorisch am Hungertuch, dass sie sich nicht leisten könnten, ihrem Ernährungsstil auf dem freien Cateringmarkt zu frönen.

Jetzt hat die Frau ein Dreivierteljahr vor ihrer möglichen Wiederwahl ihr Comeback, und das ausgerechnet im polnischen Regierungsfernsehen TVP. Dort wird sie als Mastermind hinter einer – im übrigen frei erfundenen – Kampagne der Liberalen und Linken für eine »Wahl des Tierwohls« dargestellt. Dieser Forderungsliste, die unter anderem ein Verbot der Käfighaltung von Nutztieren, des Verkaufs lebender Fische (Weihnachtskarpfen) an Endverbraucher sowie ein Exportverbot für lebende Tiere in Länder, wo keine EU-Standards fürs Tierwohl gelten, umfasst, setzt die PiS »Zwölf Forderungen der polnischen Bauern« entgegen, die im wesentlichen zum Inhalt haben, alles weiter laufen zu lassen wie gehabt. Polen ist inzwischen der größte Geflügelproduzent der EU, da gibt es viel Geld zu verlieren. Und so mobilisiert der auch nach der Wahlniederlage PiS-treue Sender in Dauerschleife gegen das »Diktat der Ökologen«.

Das Ziel der Kampagne ist klar, die voraussichtlich neue Regierungskoalition soll destabilisiert werden, noch bevor es zur Wahl eines neuen Regierungschefs kommt. Als Angriffslinie ist das nicht schlecht gewählt: Die Bauernpartei PSL hat in der Geschichte des Nachwendepolens noch mit jeder Kraft koaliert, die ihr Pöstchen versprach. Warum also jetzt nicht auch mit der PiS? Noch ist in Polen nichts entschieden.