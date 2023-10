In einem »Nachschlag«, erschienen am 21. Juli 2023, wird eine DLF-Sendung zum »Hunger in der Welt« medienkritisch bewertet. Till Mansmann, MdB, legt bezüglich dieses Berichts Wert auf die Feststellung, er habe »zu keinem Zeitpunkt und weder wörtlich noch sinngemäß geäußert, dass Russland vom ›freien Handel‹ ausgeschlossen worden sei, wodurch der Handel mit russischem Getreide erschwert« worden sei, noch habe er gesagt, dass die Ukraine eine Ammoniakpipeline gesprengt habe.

Die junge Welt legt Wert auf die Feststellung, dass sie solches auch nicht behauptet hat. Der Autor hat in besagtem Meinungsartikel vielmehr diesen Rundfunkbeitrag, in dem auch Mansmann zu Wort kam, interpretierend zusammengefasst. (jW)