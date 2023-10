Florian Boillot

Die Probleme werden zwar immer größer, aber die sozialen Angebote werden gekürzt. Am Sonnabend demonstrierten mindestens 300 Sozialarbeiter in Berlin für eine »Ausfinanzierung der sozialen Arbeit«, um Menschen in Not »bedarfsgerecht« helfen zu können und »menschliche Arbeitsbedingungen« zu gewährleisten. Das Bündnis von linken, Sozial- und Gewerkschaftsorganisationen fordert von der Politik, »Armut statt Arme zu bekämpfen« und für die Beschäftigten der freien Träger eine Bezahlung, die sich am Tarifvertrag der Länder orientiert. (jW)