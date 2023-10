RBB prüft Verkauf von Immobilien

Potsdam. Der krisengebeutelte Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) will im Rahmen seines millionenschweren Kürzungsprogramms den gesamten Immobilienbestand auf mögliche Verkäufe überprüfen. Die neue Intendantin, Ulrike Demmer, sagte am Montag in Potsdam auf dpa-Nachfrage, ob auch der Verkauf des markanten RBB-Hochhauskomplexes als zentralem Standort in Berlin-Charlottenburg erwogen werde, dass »alle Immobilien« in der Überprüfung seien. »Es steht außer Frage, dass es zu weiteren Verkäufen kommen wird«, sagte Demmer. Man könne aber noch nicht sagen, welche Gebäude genau auf den Markt kommen werden. (dpa/jW)