Tik Tok löscht Videos zu Gaza-Krieg

Beijing. Der Onlinedienst Tik Tok hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober mehr als 500.000 Videos gelöscht und 8.000 Liveübertragungen gestoppt. Die Maßnahmen seien wegen Verstoßes gegen die Nutzungsrichtlinien erfolgt, erklärte das Unternehmen am Sonntag in seinem Blog. Teams zur Suche nach verbotenen Inhalten seien verstärkt worden. EU-Digitalkommissar Thierry Breton hatte Tik Tok in der vergangenen Woche wegen der Verbreitung von Falschinformationen im Zusammenhang mit dem Krieg verwarnt. Die Plattform werde missbraucht, »um illegale Inhalte und Falschinformationen in der EU zu verbreiten«, behauptete Breton. (AFP/jW)