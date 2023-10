Busgalin tot

Der russische marxistische Ökonom Alexander Wladimirowitsch Busgalin ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 69 Jahren an einem ischämischen Schlaganfall in einem Moskauer Krankenhaus verstorben, meldete am Donnerstag unter anderem das Portal business-gazeta.ru unter Berufung auf den mit Busgalin befreundeten Anwalt Ilja Siwoldajew. Busgalin, der Anfang der 1990er Jahre dem Zentralkomitee der KPdSU angehört hatte, war seit 1993 Professor für Wirtschaftswissenschaften an der staatlichen Lomonossow-Universität in Moskau. Ab 1991 gab Busgalin das Journal Alternativy heraus, um das herum sich eine soziale Bewegung bildete. Er verteidigte die Errungenschaften der Oktoberrevolution gegen spätere Deformationen und begründete eine sich als »postsowjetische Schule des kritischen Marxismus« bezeichnende Theorie­strömung. (jW)