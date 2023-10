Rote Hilfe Berlin weiterhin an der Seite der linken Palästinasolidarität

IMAGO/Presse-Photo Horst Schnase Solidaritätsdemonstration mit Palästina (Düsseldorf, 14.10.2023)

Die Berliner Ortsgruppe der linken Schutz- und Solidaritätsorganisation Rote Hilfe hat am Donnerstag die Erklärung ihres Bundesvorstandes zur Beendigung einer Solidaritätskampagne für den von Ausweisung bedrohten Sprecher des palästinensischen Gefangenenhilfsnetzwerkes Samidoun, Zaid Abdulnasser, zurückgewiesen:

Das Statement vom Bundesvorstand der Roten Hilfe vom 11.10.23 wurde weder von der Roten Hilfe Ortsgruppe Berlin verfasst, noch wurden wir in die Erstellung des Statements miteinbezogen. Wir teilen es nicht. Das Solikonto (…) war nie ein Solikonto für Samidoun, sondern ein Stichwortkonto (…) für alle Menschen, die aufgrund ihres linken Engagements für ein freies Palästina Repression erfahren. Das Solikonto besteht weiter.

Als strömungsübergreifende Organisation sind wir weiterhin solidarisch mit allen Linken, die wegen ihres Einsatzes für ein freies Palästina Repression erfahren. Der internationalistische Kampf gegen Kolonialismus ist Teil des Kanons linker Politik. Wir verurteilen die rassistische Hetze, die jegliche Solidarisierung mit der Zivilbevölkerung Palästinas mit der Unterstützung reaktionärer Gruppen wie der Hamas gleichsetzt. Gleichzeitig verurteilen wir die faktische Aufhebung des Demons­trationsrechts, wie sie gerade in Berlin mit allen Mitteln des Repressionsapparats, von Anordnungen der Versammlungsbehörde bis zu brutaler Polizeigewalt, durchgesetzt wird. Wir laden alle Betroffenen ein, sich an uns zu wenden. Den Missbrauch der Palästinasolidarität zum Ausleben von Antisemitismus verurteilen wir aufs schärfste.

Samidoun wird vom Staat als linke Organisation betrachtet und verfolgt. Unabhängig von unserer Position zu Samidoun verurteilen wir die staatlichen Bestrebungen, Samidoun zu verbieten. (…)

Die Schweizerische Friedensbewegung (SFB) wandte sich am Donnerstag in einer Erklärung gegen Pläne der NATO, ein Verbindungsbüro in Genf zu eröffnen:

Wieder einmal treibt der Bundesrat die Annäherung an das Kriegsbündnis NATO voran und unterhöhlt die Neu­tralität der Schweiz. Bereits seit Jahren wendet die Schweizer Regierung eine Salamitaktik an, um die Schweiz an den NATO-Block anzugliedern. Jüngste Beispiele dafür sind der Beitritt der Schweiz zum NATO-Projekt »Sky Shield« und die Ankündigung von gemeinsamen Militärübungen. Nun wurden Pläne bekannt, dass die NATO in Genf ein Verbindungsbüro eröffnen wird. Nach Aussagen des Außendepartements werden von den Bundesbehörden Vorkehrungen getroffen, »um die NATO in der Schweiz willkommen zu heißen«.

Der Bundesrat behauptet, es wäre kein offizielles Verbindungsbüro zur Schweiz. Allerdings öffnet er den NATO-Kriegstreiber:innen damit Tür und Tor zur Schweiz und zu internationalen Organisationen. Mit dem Büro in Genf wird ganz klar die NATO-Lobby in der Schweiz gestärkt und ihr Einfluss auf die Vereinten Nationen und auf Nichtregierungsorganisationen erhöht.

Die Schweizerische Friedensbewegung SFB lehnt die Pläne zur Einrichtung eines NATO-Büros in Genf entschieden ab. Wir fordern ein Ende jeglicher weiterer Annäherung und Kooperation mit der NATO. Das NATO-Kriegsbündnis hat immer wieder völkerrechtswidrige Kriege vom Zaun gebrochen und ist maßgeblich an der Erhöhung der internationalen Spannungen beteiligt. Ja zum Frieden, nein zur NATO!