Xinhua/imago Kooperation statt Blockpolitik: Konferenz zu »grünen Entwicklungsstrategien« am Mittwoch in Beijing

UN-Generalsekretär António Guterres war voll des Lobes, als er sich am Mittwoch an die Teilnehmer des dritten internationalen »Seidenstraßen«-Forums in Beijing wandte. »Ohne Infrastruktur«, stellte er fest, könne es »keine Entwicklung geben«. Bis heute aber seien Milliarden Menschen von ganz grundlegender Infrastruktur abgeschnitten: vom Zugang zu Wasser und Strom etwa, von Straßen, von der Eisenbahn. Dies sei der Grund, weshalb die »Belt and Road Initiative« (BRI), die »Neue Seidenstraße«, »so wichtig« sei: Sie trage dazu bei, Voraussetzungen für jeglichen wirtschaftlichen Aufschwung zu schaffen. Damit fördere sie das Erreichen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, konstatierte Guterres – und indem sie in zunehmendem Maß auf die Klimaverträglichkeit ihrer Projekte achte, helfe sie nun auch, den globalen Temperaturanstieg, wie die Vereinten Nationen es wünschten, auf 1,5 Prozent zu begrenzen. »Glückwunsch!« rief der UN-Generalsekretär Chinas Präsident Xi Jinping zu.

Eine Bilanz dessen, was die BRI in den zehn Jahren ihrer bisherigen Existenz gebracht hat, kann man einem »White Paper« entnehmen, das der Staatsrat der Volksrepublik anlässlich des Forums vorgelegt hat. Demnach ist es nicht nur gelungen, in den inzwischen 151 beteiligten Ländern zahlreiche Straßen, Brücken, Tunnel und Eisenbahnverbindungen zu bauen und damit gewaltige Verkehrskorridore aus China vor allem in Richtung Westen zu schaffen. Die BRI-Maßnahmen hätten auch dazu beigetragen, heißt es in dem Papier, den Handel zwischen China und den anderen BRI-Staaten von 2013 bis 2022 um durchschnittlich 6,4 Prozent pro Jahr zu steigern – mehr als das Wachstum im Handel mit Nicht-BRI-Staaten. Die damit verbundenen Investitionen seien immens gewesen. Von 2013 bis 2022 hätten sie sich auf 380 Milliarden US-Dollar summiert; 240 Milliarden US-Dollar davon seien chinesische Auslandsinvestitionen gewesen. Die Verträge, die zum Bau von BRI-Infrastruktur geschlossen wurden, erreichten dem Papier zufolge ein Volumen von zwei Billionen US-Dollar.

Bemerkenswert ist auch der Ausbau der Finanzkooperation im Rahmen der BRI. Allein aus dem mit der Initiative verbundenen Silk Road Fund (SRF) konnten bis Ende Juni 2023 75 Projekte mit einem Gesamtwert von 22 Milliarden US-Dollar finanziert werden. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) wiederum, die von China geführt wird und die BRI-Aktivitäten begleitet, hat mittlerweile 106 Mitgliedstaaten und billigte 227 Projekte mit einer Gesamtinvestitionssumme von 43,6 Milliarden US-Dollar, vor allem wurden Vorhaben in den Bereichen Transport, Energie und Gesundheit finanziert. Zudem schritten die Bemühungen voran, in puncto Finanzen vom Westen unabhängiger zu werden. Beijing gelang es etwa, 17,7 Millionen Unternehmen in 131 BRI-Staaten zu motivieren, mit der Kreditkartenorganisation China Union Pay zusammenzuarbeiten, anstatt sich allein auf westliche Unternehmen wie Visa zu verlassen. Mit 20 BRI-Staaten konnte China darüber hinaus Übereinkünfte zum direkten Währungstausch treffen, mit 17 Staaten Clearing-Übereinkünfte. Die Absetzbewegung weg vom US-Dollar gewinnt an Fahrt.

Für die kommenden Jahre hat die Volksrepublik auf dem »Belt and Road«-Forum die Weichen ein wenig neu justiert. Xi listete am Mittwoch in einer Rede eine Reihe von Maßnahmen auf, die die »Neue Seidenstraße« zukunftstauglich machen sollen. Zum einen soll die Klimaverträglichkeit der BRI-Projekte verbessert werden. So sollten vor allem »grüne Energie« und »grüne Infrastruktur« gefördert werden, kündigte Xi an; um das erforderliche Know-how zu verbreiten, sollten bis 2030 100.000 Fortbildungsplätze für Menschen aus BRI-Staaten geschaffen werden. Zudem solle die Digitalisierung vorangetrieben werden; insbesondere werde die Volksrepublik sich dafür stark machen, dass künstliche Intelligenz (KI) gefördert, aber zugleich auch reguliert werde. Chinas Außenministerium teilte anschließend mit, Beijing setze sich für den Aufbau einer UN-Institution zur KI-Regulierung ein. Xi kündigte zudem an, die Volksrepublik wolle im BRI-Rahmen Plattformen schaffen, um die Kooperation auf verschiedenen Gebieten zu fördern – etwa in Sachen Finanzen, bei der Korruptionsbekämpfung oder auch kulturellen Fragen.

Die »Neue Seidenstraße« wird also wohl klimaverträglicher und digitaler werden – und die Projekte werden ein wenig enger vernetzt. Damit entsteht mit China im Zentrum Stück für Stück eine zunächst noch dünne, aber doch prinzipiell weltumspannende Struktur, die drei Viertel aller Staaten umfasst – die meisten also, nur der Westen ist bisher weitgehend außen vor. An diesen gewandt, äußerte Xi am Mittwoch, »ideologische Konfrontation, geopolitische Rivalität und Blockpolitik« kämen für die BRI-Staaten nicht in Frage; schließlich verbessere man nichts, indem man »die Entwicklung anderer als eine Bedrohung«, »wirtschaftliche Abhängigkeit voneinander als ein Risiko« begreife. Jegliches Decoupling oder, so der PR-Ausdruck, »De-Risking« lehnt die Volksrepublik, die ihren Aufstieg in der globalisierten Welt gemeistert hat, strikt ab. Mindestens ebenso strikt wandte sich Xi gegen »unilaterale Sanktionen« und »wirtschaftlichen Zwang« – die Methoden, mit denen die westlichen Mächte das, was von ihrem einstigen technologischen Vorsprung noch verblieben ist, gegen die Volksrepublik zu verteidigen suchen. Unter den BRI-Staaten kann Xi dabei auf Zustimmung setzen: Der Globale Süden, der die BRI dominiert, lehnt Sanktionen prinzipiell ab.