ZUMA Press/imago/Montage jW

Mussolini und Hitler

Zu jW vom 11.10.: »Im Bund mit den Nazis«

Auf die Formierung des deutschen Faschismus unter Hitler wirkte sich der mit dem »Marsch auf Rom« im Oktober 1922 in Italien an die Macht gekommene römische nachhaltig aus. Ein Bericht der Münchener Polizei vermerkte, durch Mussolinis Machtergreifung habe die NSDAP »eine besondere Schwerkraft erlangt«. Es gab in Deutschland keine andere Partei, die der Mussolini-­Partei in allen Belangen in gleicher Weise entsprochen hätte wie die NSDAP. Nach dem »Marsch auf Rom« begann die Mehrheit der deutschen Kapitalkreise, die bis dahin dazu geneigt hatte, gestützt auf die Rechtsparteien und die militaristischen Verbände wie den »Stahlhelm« die Monarchie wieder zu errichten, sich auf eine andere erfolgversprechende Möglichkeit hin zu orientieren – auf eine bürgerliche Partei faschistischen Typs, wie sie Hitler im Begriff war aufzubauen. Schwerindustrielle um Thyssen und Stinnes begannen, Hitler und Ludendorff finanziell kräftig zu unterstützen, damit es diesen gelinge, einen ebenso erfolgreichen »Marsch auf Berlin« durchzuführen. Nach dem kläglichen Scheitern von Hitlers Novemberputsch 1923 orientierten sich die führenden Kreise des deutschen Kapitals, auch hier in Auswertung der 1922 praktizierten römischen Kombination von Putsch mit anschließender »legaler« Machtübergabe, dahingehend, Hitler auf einem ähnlichen Weg an die Macht zu verhelfen, wobei der Schwerpunkt auf den SA-Terror zur Zerschlagung der Arbeiterbewegung gelegt wurde (Kurt Gossweiler: Kapital, Reichswehr und NSDAP 1919–1924, Berlin/DDR 1984, S. 320 f.). Der Einfluss aus Rom zeigte sich im direkten Einfluss der »Führerpersönlichkeit« Mussolinis auf Hitler, im Entstehen der Strukturen der »Bewegung« und ihrer Kampfmethoden, besonders der sozialen Demagogie und des Terrors.

Hitler nannte seine Sturmabteilungen (SA) in Anlehnung nach den von Mussolini geschaffenen Squadre d’Azione. Er übernahm den von Mussolini erfundenen »Führer« (»Duce«) und den »römischen Gruß«, mit dem sich dieser mit erhobenem rechten Arm grüßen ließ. Ein unwesentlicher Unterschied bestand in dieser Zeit nur in der Farbe der Uniformhemden, die bei den italienischen Faschisten schwarz waren, bei den deutschen braun.

Doris Prato, per E-Mail

Rugby nach der Apartheid

Zu jW vom 17.10.: »Alte Dominanz des Südens«

Mit dieser Rugby-WM lebt in Südafrika der einigende Geist dieses Sports wieder auf, der bei der Rugby-WM 1995 entstand. Das hatte damals sehr viel mit Nelson Mandela zu tun. Der erste schwarze südafrikanische Staatspräsident (1994–99) wusste, dass Rugby für die meisten afrikaanssprachigen weißen Südafrikaner wie eine Religion war und ist. Mit hohem persönlichen Einsatz setzte Mandela alles daran, seine schwarzen Mitbürgerinnen und Mitbürger davon zu überzeugen, die Springboks, die Rugbynationalmannschaft, in dieser WM zu unterstützen. Es war noch nicht so lange her, dass der Apartheidstaat wegen der Rassentrennung in Sport und Kultur auch auf diesen Gebieten international isoliert und geächtet war. Die Springboks galten als Aushängeschild des rassistischen Systems. Mandela gelang es, gegen erheblichen Widerstand in den eigenen Reihen, die Akzeptanz des Springbok-Teams durchzusetzen. Der 15:12-Sieg der Südafrikaner im Endspiel gegen den Favoriten Neuseeland (All Blacks) am 24. Juni 1995 im Ellis-Park-Stadion in Johannesburg war nicht nur ein sportlicher Triumph. Dieses Ereignis wurde gleichsam ein Baustein im »Nation building« – dem Aufbau eines neuen nationalen Gefüges nach den Jahrhunderten der kolonialen Herrschaft und Apartheidunterdrückung. (…)

Detlev Reichel, Tshwane (Südafrika)

Schuhe in der Kritik

Zu jW vom 12.10.: »Birkies an der Wall Street«

Der Verfasser des Textes hat mit 100prozentiger Sicherheit noch niemals Schuhe von Birkenstock getragen, denn nur so ist seine komplett falsche Einschätzung und Darstellung der Schuhe zu erklären. Es ist schon traurig, wenn ein Produkt ohne Detailwissen bewertet wird. Der »Rundumschlag« gegen die Schuhe von Birkenstock ist einfach nur unsachlich und dreist!

Birgit Winter, per E-Mail

»Verrat an linken Werten«

Zu jW vom 11.10.: »Letzter Akt«

»Glückwunsch« an den Parteivorstand der Linken. Die Welt wird immer komplizierter und gefährlicher, und der Parteivorstand ist nicht einmal in der Lage, schlüssig Stellung zu den jüngst vergeigten Wahlen in Hessen und Bayern zu nehmen.

Es ist kein Wunder mehr, dass solche Ergebnisse zustande kommen – leider. Für kommende Wahlen ist Schlimmeres zu befürchten. Die Linke jedoch steuert nicht gegen.

Der Kommentar »Letzter Akt« ist sicher überspitzt, trifft jedoch meiner Meinung nach den Kern des Problems. »Sahra ist schuld« – damit ist jedoch absolut nichts über das Agieren des Parteivorstandes gesagt. Die Stellungnahme nach der Wahl lässt keine konstruktive Selbstkritik erkennen, jedoch genügend Selbstgerechtigkeit.

Da ist es wieder, dieses Wort, was sie so aufregt. Ich glaube der Leserbriefschreiberin Margit Glasow vom 14./15. Oktober gern, dass die Basis darum ringt und dafür kämpft, Lösungen und Auswege aus dem Dilemma zu finden. Ich glaube ihr auch, dass dieser schmerzliche Zustand sehr belastet. Ich denke aber auch, dass der Parteivorstand die Bindung zur Basis verloren hat oder wenig wertschätzt. Anders kann ich mir dieses Agieren des Vorstandes nicht mehr erklären. Hatten wir das nicht schon mal?

In der aktuellen Situation des Erstarkens der rechten Kräfte ist das eine unverzeihliche Fahrlässigkeit und ja, auch ein Verrat an den linken Werten.

Karin Becker, Chemnitz