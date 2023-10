Villette Pierrick/ABACAPRESS/imago Prominente Unterstützung: CGT-Chefin Sophie Binet mit streikenden »Sans-Papiers« am Dienstag in Paris

Sie sind Müllmänner, Kellner, Lagerarbeiter oder Essensauslieferer. Sehr viele schuften auch auf Großbaustellen. Die »Travailleurs Sans-Papiers« machen in Frankreich viele dieser berüchtigten Jobs, die während der Coronapandemie so gerne als »systemrelevant« bezeichnet wurden. Weil sie keine Papiere haben, sind sie der Willkür der Konzerne ausgeliefert; ihre Arbeitsbedingungen sind besonders schlecht. Aus Angst vor Abschiebung schweigen viele.

Anfang dieser Woche haben nun rund 500 »Travailleurs Sans-Papiers« im Großraum Paris ihr Schweigen gebrochen. Sie sind in einen unbefristeten Streik getreten. Rund 50 von ihnen besetzten am Mittwoch die Zentrale der Leiharbeitsfirma Adecco, die ausländische Arbeitskräfte im Logistikbereich vermittelt.

Die Gewerkschaft CGT, die zu dem Ausstand mobilisiert hatte, fordert von der Regierung, allen »Travailleurs Sans-Papiers« eine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen. Eine Entscheidung darüber soll laut Präsident Emmanuel Macron im Rahmen des neuen Einwanderungsgesetzes fallen, das in drei Wochen in erster Lesung im Parlament beraten wird. Vor einigen Monaten hatte die Regierung signalisiert, die Vergabe von Aufenthaltstiteln für die »Travailleurs Sans-Papiers« erleichtern zu wollen. Nach der tödlichen Messerattacke eines IS-Anhängers auf einen Lehrer in Arras am vergangenen Freitag steht dieses Versprechen jedoch auf der Kippe, wie die Zeitung Le Monde am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise berichtete.

Die streikenden »Sans-Papiers« verlangen, dass die Regierung ihre Ankündigung endlich wahr macht. Die meisten von ihnen sind als Leiharbeiter bei Großkonzernen wie Veolia, Chronopost oder Carrefour beschäftigt. Hunderte arbeiten auch auf den Baustellen für die Olympischen Spiele im kommenden Sommer in Paris.

Im Großraum Paris (Region Île-de-France) machen Migranten nach Angaben der CGT in einigen Branchen zwischen 40 und 62 Prozent der Beschäftigten aus: Baugewerbe, Hotel- und Gaststättengewerbe, Reinigungsgewerbe, Sicherheit, Lebensmittelverarbeitung und Haushaltshilfen werden da von der Gewerkschaft aufgeführt. An der »Ausbeutung« der »Sans-Papiers« würden sich »die Bosse besonders stark bereichern«, so die CGT.

In einer Erklärung der in der CGT organisierten »Sans-Papiers« finden sich Erklärungen und Forderungen, die Selbstverständlichkeiten sein sollten, es aber nicht sind: »Wir sind ein integraler Bestandteil der Arbeiterklasse dieses Landes. Wir schaffen Wohlstand und Entwicklung, wie alle unsere Kollegen. Wir weigern uns, weiterhin verachtet und ignoriert zu werden«.

Mit dem aktuellen Arbeitskampf will die CGT ähnliche Erfolge erzielen wie Ende der 2000er Jahre. Damals führten mehrere Streiks zu einer Welle von »Legalisierungen« von »Sans-Papiers«. In der Folge trat 2012 ein Gesetz in Kraft, das bis heute die Kriterien für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für ausländische Arbeitskräfte festlegt: 24 Lohnabrechnungen, eine Einstellungszusage und drei Jahre Aufenthalt im Land. Ob der Arbeiter dann legalisiert wird oder nicht, entscheidet der zuständige Präfekt.

Ein großes Problem sei der Ermessensspielraum der Präfekten, die das Gesetz nach Gutdünken anwenden, kritisierte nun die CGT. Pro Jahr würden nur 7.000 bis 10.000 Arbeiter auf diese Weise legalisiert. Das sei zu wenig, so die CGT, die von mehreren hunderttausend Arbeitern ausgeht, die Anspruch auf Legalisierung hätten.