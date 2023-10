Jens Büttner/dpa

Mit einem Warnstreik hat die IG Metall ihre Forderungen in der Tarifrunde beim Windkraftanlagenhersteller Nordex untermauert. An den drei Standorten in Rostock beteiligten sich am Mittwoch insgesamt mehr als 500 Beschäftigte an der Aktion (Bild), wie der Geschäftsführer der IG Metall Rostock und Schwerin, Stefan Schad, mitteilte. Der Gewerkschafter kritisierte, dass es in der zweiten Verhandlungsrunde am 5. Oktober kein Angebot oder eine Zusage der Gegenseite gegeben habe. Ein weiteres Gesprächsangebot sei auf den 7. November vertagt worden. (jW)