Stratege des Tages: Jarosław Kaczyński

Michal Dyjuk/AP Photo/dpa Macht die Biege: Jarosław Kaczyński

Wo Polen auf dem Weg von Warschau nach Kraków hügelig wird, liegt die Wojewodschaft Świętokrzyskie. Zu deutsch: Heiligkreuz, benannt nach einem bis auf 612 Meter aufsteigenden Mittelgebirge, auf dessen höchster Erhebung, dem »Kahlen Berg«, mitten in einem Naturschutzgebiet, ein katholischer Orden mit Sondergenehmigung ein Pilgerzentrum samt Busparkplatz in die zu schützende Natur betonieren durfte. Polen also, wie man es sich vorstellt.

Naheliegenderweise ist eine so aufgestellte Gegend eine Hochburg der PiS. Also müsste es doch ein Leichtes sein, über die zehn Mandate der letzten Wahl hinaus noch ein elftes herauszuholen, dachte sich Parteichef Jarosław Kaczyński und beschloss, im Wahlkreis Heiligkreuz zu kandidieren. Böse Zungen kolportierten alsbald, er scheue die direkte Auseinandersetzung mit dem in Warschau angetretenen Donald Tusk. Nicht ohne Grund: Tusks »Bürgerkoalition« holte im Warschauer Intelligenzlerviertel Żoliborz, wo Kaczyński seit Jahrzehnten lebt, am Sonntag 45 Prozent, die PiS 18.

Was aber erwies sich nach Schließung der Wahllokale? Anstatt das elfte Mandat für die PiS im Heiligkreuzer Gebiet zu holen, verlor die PiS zwei der Sitze, die sie 2019 noch errungen hatte. Spitzenkandidat Kaczyński kam zwar rein, aber der hintere Teil der Liste musste Federn lassen. Vor allem deshalb, weil Kaczyński offenbar so viele Anti-PiSler von den Sofas geholt hatte, dass ihm die hohe Wahlbeteiligung zum Verhängnis wurde. Selbst im Land des Heiligen Kreuzes.

Das sind Anzeichen dafür, dass sich jemand langsam wirklich vorwiegend um Enkel – die Dauersingle Kaczyński nicht hat – oder Haustiere – er teilt das Haus mit einer Katze – kümmern sollte. Denn Fehler zum Nachteil der eigenen Seite verzeiht gerade ein Führerkultverein wie die PiS auf Dauer nicht.