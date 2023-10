Zement verteuert sich um fast 42 Prozent

Wiesbaden. Die Preise für Baumaterialien in Deutschland verharren auf hohem Niveau. Mineralische Baustoffe verteuerten sich im ersten Halbjahr sogar teils drastisch, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. So kostete Zement 41,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auch Kalk und gebrannter Gips (plus 39,7 Prozent), Dachziegel aus keramischen Stoffen (plus 28,7 Prozent), Frischbeton (plus 27,7 Prozent), Bausand (plus 22,7 Prozent) oder Mörtel (plus 18,6 Prozent) wiesen deutliche Preissteigerungen auf. Sanitärausstattungen verteuerten sich um 10,8 Prozent. (Reuters/jW)