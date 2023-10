Gutachten: Ahrweiler war nicht vorbereitet

Koblenz. Der rheinland-pfälzische Landkreis Ahrweiler, der bei der Flutkatastrophe von 2021 schwer getroffen wurde, ist einem Gutachten zufolge nicht ausreichend auf ein Ereignis von diesem Ausmaß vorbereitet gewesen. Er habe kein genügend entwickeltes Einsatzführungsssystem vorgehalten, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mit. Dadurch sei die technische Einsatzleitung zum Zeitpunkt der Flut organisatorisch nicht ausgereift gewesen. So habe es weder eine Stabsdienstordnung noch ein Einsatzführungskonzept und auch keinen Verwaltungsstab gegeben. »Die anwesenden Personen haben alles gegeben – das Führungssystem ließ nur nicht mehr zu«, hieß es in dem Gutachten. Dieses war von der Behörde im Juni in Auftrag gegeben worden. (AFP/jW)