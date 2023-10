Fregatte bricht Richtung Libanon auf

Wilhelmshaven. Inmitten der Eskalation im Nahen Osten wird die Fregatte »Baden-Württemberg« am Freitag zu ihrem ersten Einsatz vor der libanesischen Küste auslaufen. Das Schiff verlasse seinen Heimathafen Wilhelmshaven, um an einem Einsatz der Vereinten Nationen teilzunehmen, teilte die Marine am Dienstag mit. Der Einsatz findet demnach planmäßig im Rahmen der UN-Beobachtermission »UNIFIL« statt. Trotz des Geschehens im Gazastreifen und an der israelisch-libanesischen Grenze ändere sich nichts an den Aufgaben im Rahmen der Mission. »Es gibt bislang keinerlei Anzeichen dafür, dass das Mandat geändert werden soll«, sagte Johannes Dumrese, Sprecher des Inspekteurs der Marine, am Dienstag. (dpa/jW)