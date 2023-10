Heinrich Jung/IMAGO/Funke Foto Services »Nie wieder«: Mahnwache in Solidarität mit den Opfern des Anschlags von Halle (Gelsenkirchen, 9.10.2023)

Der rechtsterroristische Anschlag auf die Synagoge in Halle jährte sich am Montag vergangener Woche zum vierten Mal. Können Sie die Ereignisse kurz rekapitulieren?

Am 9. Oktober 2019 versuchte ein Rechtsterrorist, am jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge in Halle einzudringen und die dort versammelten Menschen zu töten. Nach erfolglosen Versuchen erschoss der Täter die Passantin Jana Lange vor der Synagoge und Kevin Schwarze im »Kiez-Döner«. Auf der Flucht versuchte er, weitere Menschen zu ermorden. Während der gesamten Zeit übertrug er die Tat via Livestream ins Internet. Er feierte sich mit zynischen Kommentaren und antisemitischen Verschwörungstheorien als Helden für seine menschenverachtenden Taten. Er habe so viele »Antiweiße« wie möglich töten wollen, vor allem aber Juden. – Antisemitismus in Deutschland existiert nach wie vor.

Der Täter wurde wegen zweifachen Mordes und des versuchten Mordes in zahlreichen Fällen zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. In Halle aber gab es weitere Vorfälle: nur vier Monate nach der Tat erneute Angriffe auf besagten »Kiez-Imbiss«, im Januar 2020 auf das Wahlkreisbüro des schwarzen SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby. Am Abend vor dem ersten Jahrestag wurde ein Gedenkgraffito für die Betroffenen des Anschlages in der Synagoge mit Hakenkreuzen beschmiert. 2022 feuerte ein Mann auf das Islamische Kulturzentrum. Dabei handelt es sich nur um die bekanntgewordenen Angriffe. Stadtbekannte Neonazis ziehen jeden Montag durch die Stadt und schüchtern Menschen ein. Nach Wahlumfragen kommt die nationalistische, völkische Partei AfD in Sachsen-Anhalt auf 30 Prozent.

Bei den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern am 8. Oktober konnte die AfD zulegen, es gab einen erschütternden Rechtsruck. Sind die Ursachen, die junge Männer zu faschistischen Attentaten motivieren, vier Jahre nach dem Anschlag in Halle schon wieder vergessen?

Die Stimmen für die AfD kennzeichnen nur die Spitze des Eisbergs. Politikerinnen und Politiker aller etablierten Parteien scheinen der Auffassung zu sein, sie könnten ähnlich erfolgreich wie die AfD sein, wenn sie deren Parolen billigen und ebenso vereinfachte Antworten zu komplexen Fragen bei Flucht oder Migration geben. Warum aber sollten Menschen, die sowieso auf den rechten Rand setzen, die Kopie wählen und nicht gleich das Original? Die etablierten Parteien sollten sich statt dessen bemühen, die tatsächlichen Probleme sozial ungerechter Verteilung zwischen Arm und Reich zu lösen.

In Bayern hat Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger dank Täter-Opfer-Umkehr und Rückendeckung von CSU-Chef Markus Söder seine Flugblattaffäre schadlos überstanden. Was bewirkt es, wenn die Medien zwar das Wort »Antisemitismus« bemühen, jedoch ohne aufzuklären, wozu Judenhass konkret führt?

In der Tat, Söder lässt all das einfach geschehen. Er machte Wahlkampf auf Kosten von Geflüchteten sowie Migrantinnen und Migranten, wollte mit Parolen wie »Einwanderung in das Sozialsystem« und seiner Forderung nach mehr Abschiebungen die AfD rechts überholen. Freilich sollten Medien auch über subtile Formen des Antisemitismus und Judenhasses aufklären, vor allem auch, wohin das führen kann: Das kann als Aufforderung zu Gewalttaten gegen Betroffene gewertet werden.

Was müsste aus Ihrer Sicht dagegen getan werden?

Die Gesellschaft muss sich entschlossen und solidarisch Verschwörungstheorien und Menschenfeindlichkeit entgegenstellen. Wir dürfen das nicht einfach hinnehmen und müssen uns schützend vor die Angegriffenen stellen. Denn auch um die Demokratie und das Grundgesetz zu wahren, gilt es, die Quellen für Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und Hetze in die Schranken zu weisen. Besonders wichtig ist, verantwortlich damit umzugehen, wenn all das in den eigenen Reihen vorkommt.