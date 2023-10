Michael Varaklas/AP Photo/dpa Schlappe für Mitsotakis: Die großen Städte Athen, Thessaloniki und Patras wählten links (Athen, 15.10.2023)

Die sozialdemokratische Linke hat bei den griechischen Gemeinderats- und Bezirkswahlen die Rathäuser in den großen Städten zurückerobert. Sie gewann in Athen und Thessaloniki, wo nach dem ersten Wahldurchgang vor einer Woche noch rechtskonservative Kandidaten mit anscheinend sicherem Abstand geführt, aber die notwendige Mehrheit knapp verfehlt hatten. Bei der zweiten Tour setzen sich am Sonntag ihre Gegner aus der linken Mitte durch, die Unabhängigen meist unterstützt von der Pasok (Panhellenische Bewegung) und der früheren Regierungspartei Syriza (Koalition der radikalen Linken). Die rechtsnationale Partei des Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis, Nea Dimokratia (ND), konnte offenbar über die im ersten Durchgang erreichten rund 40 bis 42 Prozent hinaus keine Wähler mehr mobilisieren. Die Kandidaten der Linken hingegen verbündeten sich für die Stichwahl und drehten das Ergebnis vom 8. Oktober zu ihren Gunsten.

Entscheidend für diesen ersten Erfolg der Linken seit der verlorenen Parlamentswahl im Juli 2019 war offenbar auch die mit 40,7 Prozent katastrophal schwache Wahlbeteiligung in den Städten. Bei den Bezirkswahlen lag sie sogar bei nur 35,11 Prozent und knapp 65 Prozent Enthaltung. Dass die Mehrheit der Griechen dem Wahlprozess inzwischen den Rücken zugekehrt hat, erklärten Wahlforscher in der vergangenen Woche in griechischen Medien mit der vor allem bei jungen Menschen offenbar wachsenden Hoffnungslosigkeit gegenüber dem politischen Regelwerk sogenannter liberaler Demokratien. Die Jungen seien der Überzeugung, an den meist seit Jahrzehnten verfestigten Machtkonstellationen im Land mit der Abgabe eines Wahlzettels alle vier bis fünf Jahre ohnehin nichts ändern zu können. Das treffe inzwischen auch die bürgerliche Rechte – in Griechenland oft im Verein mit faschistischen Gruppierungen –, die bisher ihre Anhänger noch am ehesten an die Urnen gebracht hätten.

Neben den sozialdemokratischen Kandidaten gewannen auch fünf »Unabhängige«, etwa in Thessalien. Von den fünf am 8. Oktober ohne »Regierungsmehrheit« gebliebenen Bezirken konnte die ND zum Ärger von Mitsotakis nur zwei erobern. Kommentar des Regierungschefs: »Wir werden standhaft bleiben und unsere Politik mit den Beinen auf dem Boden fortsetzen.« Fest steht allerdings, dass die mächtigste Politikerfamilie des Landes zum ersten Mal eingebrochen ist und einen empfindlichen Rückschlag erlitten hat.

Konstantinos Bakogiannis, 45 Jahre alter Neffe des Premiers und bisher Bürgermeister der Hauptstadt, holte in der Stichwahl nur 44,04 Prozent und muss das Rathaus räumen. Dort zieht der von Syriza unterstützte Haris Doukas (Pasok) ein, ein 55 Jahre alter, politisch bisher weitgehend unbekannter Elektroingenieur. Getragen wird der Neue allerdings nur von einer städtischen Minderheit: Nur 120.261 der 449.902 Wahlberechtigten gingen an die Urnen, drei Viertel der Athener können zu Recht anmerken, dass sie diesen Bürgermeister nicht wollten. In der zweitgrößten griechischen Stadt Thessaloniki gewann Stelios Angeloudis mit 67,3 Prozent der Stimmen, unterstützt von Syriza, vor dem bisherigen rechten Amtsträger Konstantinos Zervas mit 32,7 Prozent. Auch den im Süden Thessalonikis gelegenen Bezirk Thessalien muss der Mitsotakis-Klan abschreiben. Dort gewann der Unabhängige Dimitris Kouretas.

Großer Erfolg für die Kommunisten (KKE) in Griechenlands drittgrößter Kommune: In der Hafen- und Universitätsstadt Patras bleibt der Kardiologe Konstantinos Peletidis im Rathaus. Er gewann mit knapp 57,6 Prozent der Stimmen (Wahlbeteiligung 44,4 Prozent) vor dem rechten Konstantinos Svolis. Peletidis machte sich nicht nur in Griechenland einen Namen als Führer des Widerstands gegen die Stationierung von Atomwaffenbombern auf dem nur 45 Kilometer westlich seiner Stadt angesiedelten Flughafen Araxos. Die dort stationierte Bomberschwadron 336 ist hauptsächlich mit Jagdflugzeugen vom US-amerikanischen Typ F-16 ausgerüstet, der Atomraketen tragen und abschießen kann.