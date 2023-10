Ermittlungen zu Angriff auf Geflüchteten

Regensburg. Im Fall eines 28jährigen Mannes, der am Freitag einen Syrer von der Steinernen Brücke in Regensburg gestoßen haben soll, prüfen die Ermittler einen möglichen »rechtsextremen« Hintergrund. Der Mann habe bei seiner Festnahme am Freitag einen Hitlergruß gezeigt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Der Festgenommene habe die Tat eingeräumt. Der Beschuldigte habe psychische Probleme, ein Gutachten solle nun zeigen, inwiefern der Mann schuldfähig ist und ob es zu einer Anklage kommen kann. Das Opfer war auf den gepflasterten Bereich an einem Brückenpfeiler gefallen und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus. (dpa/jW)