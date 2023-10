Rekordstornierungen im Wohnungsbau

München. Der Wohnungsbau entwickelt sich immer mehr zum Problembereich der deutschen Wirtschaft. Im September waren 21,4 Prozent der Firmen von stornierten Projekten betroffen – so viele wie noch nie seit Beginn der Umfragen 2012, wie das kapitalnahe Ifo-Institut aus München am Montag mitteilte. »Viele Projekte sind wegen der höheren Zinsen und gestiegenen Baukosten nicht mehr wirtschaftlich umsetzbar«, erklärte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. »Die Wohnungen, die heute nicht begonnen werden, werden uns in zwei Jahren auf dem Mietmarkt fehlen.« (Reuters/jW)