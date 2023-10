Designierte IG-Metall-Chefin will AfD bekämpfen

Frankfurt am Main. Die designierte neue Chefin der IG Metall, Christiane Benner, will in ihrem Amt gegen den Aufstieg der AfD kämpfen. »Gerade wir als Gewerkschaft haben enorme Möglichkeiten, gegen den weiteren Aufstieg der AfD zu wirken«, sagte Benner der Augsburger Allgemeinen (Montagausgabe). »Wir können den Rechten den Boden entziehen, wenn wir in den Betrieben mit Hilfe von Gewerkschaften und Betriebsräten Menschen Sicherheit vermitteln, etwa indem sie weiterqualifiziert werden und bei all den Veränderungen eine gute Perspektive für sich sehen«, erläuterte Benner. (AFP/jW)