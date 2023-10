Rotfuchs

Die »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« enthält Beiträge von Gerhard Ferchland (»Imperialistische Gewaltpolitik der USA«), Gerhard Mertschenk (»200 Jahre Monroe-Doktrin«), Gerhard Giese (»Anzeichen für einen großen europäischen Krieg?«) und Hermann Jacobs (»Wie kapitalistisch ist Russland?«). Holger Michael setzt seine Artikelserie zur Geschichte der Ukraine fort, Uli Jeschke die zu globalen Problemen. Wolfgang Hermann analysiert den BRICS-Gipfel, Klaus-Dieter Fischer den »politischen Kredit für die Türkei«, Friedemann Munkelt nimmt zur Militärpolitik der DDR Stellung, John Pateman berichtet über eine Würdigung von Friedrich Engels in Eastbourne, Andreas Wehr beschäftigt sich mit der Äußerung von Olaf Scholz, Marx habe nur »Quatsch« hinterlassen. Michael Polster berichtet über die Ehrung von Spanienkämpfern in Luxemburg. (jW)

Rotfuchs, Oktober 2023, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98389830, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net

Sozialismus

Im Oktoberheft der Zeitschrift Sozialismus sieht Wolfgang Müller »Chinas Entwicklungsmodell in der Krise«. Derzeit sei das Land »nicht der Wachstumsmotor«, der »die lahmenden Volkswirtschaften des reichen Westens aus der Krise holen könnte«. Zwei Probleme hätten sich zugespitzt: Die »Blase der Immobilienspekulation« drohe zu platzen, und auf dem Arbeitsmarkt gebe es eine hohe Zahl junger Erwerbsloser; über 20 Prozent der diesjährigen Hochschulabsolventen seien ohne Stelle. Außerdem: Holger Czitrich-Stahl und Rainer Holze stellen Betrachtungen zu Siegfried Prokops Buch über die Ulbricht-Ära an, Bernhard Sander schreibt über den Wahlkampf in den Niederlanden. (jW)

Sozialismus, Jg. 50/Nr. 10, 69 Seiten, 9 Euro, Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozial­is­mus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de

Mitteilungen

In den Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) schreibt Moritz Hieronymi über die Besetzung Grenadas durch die USA im Oktober 1983. Gerhard Oberkofler sieht in Clemens von Metternich ein Vorbild für Henry Kissinger. Gina Pietsch würdigt Ingeborg Bachmann zum 50. Todestag. (jW)

Mitteilungen, Heft 10/2023, 37 Seiten, Spendenempfehlung: 1,50 Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: kpf@die-linke.de