imago/ZUMA/Keystone Enrico Berlinguer bei einer Rede in Mailand (9.5.1972)

Im vergangenen Jahr ist im Bonner Dietz-Verlag eine deutsche Ausgabe der Berlinguer-Biographie der Journalistin Chiara Valentini erschienen, die in Italien bereits 2014 herauskam. Es ist die bislang umfangreichste Arbeit über den 1984 verstorbenen italienischen KP-Chef, die für deutsche Leser verfügbar ist. Im Zentrum des Buches steht Berlinguers Scheitern mit der von ihm schon im November 1971 vor der Parteiführung entwickelten Idee eines Auswegs »aus der endemischen Krise« der italienischen Regierungen. Sein Ziel war es, eine »Regierung der demokratischen Wende« zu bilden.

Das war zwei Jahre vor dem faschistischen Putsch in Chile, mit dem er schließlich die dem Vorsitzenden der Democrazia Cristiana, Aldo Moro, in Form eines »historischen Kompromisses« vorgeschlagene Regierungszusammenarbeit begründete. Valentini gibt sich keine Mühe, ihre Sympathie für Berlinguer zu verbergen, und verteidigt ihn gegen zeitgenössische und retrospektive Angriffe von links und rechts. Dabei trägt sie viel Wissenswertes zusammen, beschreibt Ideen, Fehler und Erfolge des großen italienischen Politikers. Mitunter nähert sie sich einer Neubewertung. So arbeitet sie etwa heraus, dass es die gewöhnlich unterstellte Konfrontation zwischen »Rechten« und »Linken« im PCI so gar nicht gab und zum Beispiel das Verhältnis zwischen Berlinguer, Luigi Longo, Pietro Ingrao oder Giovanni Amendola letztlich vom Streben nach der Einheit der Partei geprägt war. Der Leser erfährt auch, dass Berlinguer bereits 1971 mit Moro Gedanken über eine Annäherung austauschte. Dass der sogenannte Eurokommunismus, wie Valentini schreibt, in Italien »entstand«, stimmt allerdings so nicht: ganz ähnliche parallele Entwicklungen gab es, wie im Grunde allgemein bekannt ist, in den KP Spaniens und Frankreichs.

Nach der Ermordung Moros kündigte Berlinguer auf dem Parteitag im März 1979 die parlamentarische Zusammenarbeit mit der DC auf. Im Juni 1979 waren die Wahlergebnisse des PCI zum ersten Mal nach 1945 rückläufig. Dieser Trend setzte sich in den 1980er Jahren fort, was bei Valentini unterbelichtet bleibt. Das gilt auch für die scharfe staatliche Repression gegen die gesellschaftliche Linke gerade in diesen Jahren.

Erfreulicherweise hebt sie Berlinguers kritische Hinterfragung der Periode des »historischen Kompromisses« hervor. Wie Giorgio Gallo in seiner »Storia del PCI« von 1993 ist auch sie der Ansicht, dass Berlinguer den Weg des rechten Parteiflügels, der den PCI schließlich in die sozialdemokratische Linkspartei PDS umwandelte, nicht gegangen wäre. Sie legt dar, dass er sich den neueren sozialen Bewegungen zuwandte, vor allem dem Feminismus und der Friedensbewegung. Hatte er während der Zusammenarbeit mit der DC Italiens NATO-Mitgliedschaft akzeptiert, plädierte er nun wieder für ein blockfreies Italien. Er vertrat den Standpunkt, dass die Partei ihre Vergangenheit nicht verleugnen dürfe, und warb für eine »Verschiedenartigkeit« der Linken.

Gut bringt die Autorin die Atmosphäre nach dem Tod Berlinguers rüber, der am 7. Juni 1984 während einer Rede einen Herzinfarkt erlitt und vier Tage später starb. An der Trauerfeier auf der Piazza San Giovanni in Rom, wo er so oft gesprochen hatte, nahmen am 13. Juni über zwei Millionen Menschen teil. Die Anwesenheit von Staatspräsident Alessandro Pertini und anderer höchster Persönlichkeiten des Staates, der Resistenza, der italienischen und internationalen Arbeiterbewegung und der nationalen Befreiungsbewegungen, bezeugten sein hohes Ansehen nicht nur in Italien, sondern weltweit. Die tiefe Ergriffenheit, die sein Tod hervorrief, trug sicher dazu bei, dass bei der Wahl des europäischen Parlaments vier Tage später jeder dritte italienische Wähler die Kommunisten wählte.

Für mit der italienischen Nachkriegsgeschichte nicht näher vertraute deutsche Leser nützlich sind die in dem Buch enthaltene Chronologie und die 58 Kurzbiographien wichtiger Akteure.