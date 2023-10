»Insumisas – Kämpfende Frauen in der Westsahara«. Kurzfilm und Diskussion. Saharauische Frauen sind mutige Protagonistinnen im Kampf gegen die Besetzung der Westsahara durch Marokko. Der Film dokumentiert ihre Erfahrungen, ihre Arbeit als Forscherinnen und ihren unermüdlichen internationalen Aktivismus. Er wurde im Mai mit großem Erfolg in den Golem Cinemas in Bilbao uraufgeführt. Anschließend Diskussion mit Nayat Handi (Frente Polisario) und Minetu Handi (Diáspora Saharahui). Donnerstag, 19.10., 19 Uhr. Ort: Media Space K18, Kreutziger Str. 18, Berlin. Veranstalter: La Jaima de Tiris und Filmklub 18

»Soziale Arbeit in die Offensive bringen!« Demonstration. Gute Löhne statt Sparzwang! Tarifvertrag für alle! Kein Betrieb ohne Tarifvertrag! Soziale Infrastruktur für alle! Gemeinsam mit Beschäftigten, Studierenden, Lehrenden und Anderen aus dem Bereich der sozialen Arbeit demonstriert das Solidaritätsbündnis Soziale Arbeit betriebs- und trägerübergreifende in ganz Berlin. Sonnabend, 21.10., 14 Uhr. Ort: Rosenthaler Platz, Berlin. Veranstalter: Solidaritätsbündnis Soziale Arbeit Berlin

»50 Jahre Ford-Streik in Köln«. Diskussion mit Konzert. Im August 1973 demonstrierten Hunderte Arbeiter auf dem Ford-Werksgelände in Köln-Niehl für die Wiedereinstellung entlassener Kollegen. Tausende schlossen sich an. Was war 1973 los und was können wir heute daraus lernen? Diskussion mit Zeitzeugen, Gewerkschaftern und Ford-Arbeitern. Sonnabend, 21.10., 17.30 Uhr; Konzert ab 20 Uhr. Ort: Pfarrsaal St. Urban, An St. Urban, Köln. Veranstalter: Automobilarbeiterkoordinierung Köln