NDR/ARTE

42 – Die Antwort auf fast alles

Was macht Wellen zu Monstern?

Sie existieren: Erstmals konnte 1995 eine »Freak Wave« wissenschaftlich belegt werden, als eine 26 Meter hohe Welle von einer Gasförderplattform in der Nordsee per Laser gemessen wurde. Seitdem müht sich die Forschung, ihre Ursachen zu erkennen. D 2022.

Arte, 16.25 Uhr

South Park

Schrankgeflüster

So kriegen sie einen: Stan will sparsamer leben und gerät so an Scientology, deren kostenloser Test ihm nicht nur großes Unglück attestiert, sondern auch, dass er die Reinkarnation ihres Oberspinners L. Ron Hubbard sein soll. USA 2005.

Comedy Central, 16.50 Uhr

Trecker, Typen, Erntezeit

Ranklotzen für den Raps

So war das nicht abgemacht: Gerade der Juli in diesem Jahr fällt ins Wasser. Zum Leid der niedersächsischen Rapsbauern muss das reife gelbe Gold doch trocken gedroschen werden. D 2023.

NDR, 18.15 Uhr

Markt

ADAC-Reiseversicherungen: nicht immer guter Service

Nicht nur als ziviler Partner der Bundeswehr macht der ADAC Mist, denn vielen mag auch in diesen Sommerferien sauer aufgestoßen sein, dass man bei Schadensabwicklungen und Co. auch mal ewig auf eine Gutschrift durch die »Gelben Engel« warten muss. D 2023.

NDR, 20.15 Uhr

Digitale Medizin – mehr Gesundheit?

Wer an der TU in Gießen Entsprechendes studiert, kann einen Masterabschluss in »Digitaler Medizin« erwerben. Der technische Fortschritt macht sich auch im Gesundheitswesen bemerkbar, viel deutlicher aber Unterfinanzierung und Profitorientierung. Was können Onlinesprechstunden und digitale Stethoskope ausrichten, wenn auf dem Land kaum noch Ärzte zu finden sind und sich das Klinikpersonal kaputtschuftet? D 2023.

HR, 20.15 Uhr

Gegen die Zeit

Organmangel in Deutschland

Gibt es in Spanien im Schnitt pro eine Million Einwohner gut 45 Organspender, sind es hierzulande nur knapp über zehn. Viele der Tausenden, die in der Bundesrepublik auf der Warteliste für ein Spenderorgan stehen, warten vergebens. D 2023.

ARD, 21.45 Uhr

45 Min

Das LNG-Dilemma

Go frack yourself! Beim Fracking von Erdgas entweicht Methan in die Atmosphäre, Gewässer werden verschmutzt, teils radioaktiver Müll entsteht. Experten inspizieren US-amerikanische Flüssiggasterminals vor Ort. D 2023.

NDR, 22.00 Uhr