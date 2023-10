ZUMA Press/imago/Montage jW

Die Stadt lesen

Zu jW vom 11.10.: »Deutschland schmiert ab«

Um zu erfassen, wohin dieses Land schon seit Jahren immer weiter abdriftet, brauche ich keine pseudowissenschaftliche IWF-Studie, sondern lediglich mit offenen Augen und Ohren durch die Städte zu gehen. Jede Stadt ist wie ein aufgeschlagenes Buch, jede Straße wie ein Kapitel darin, jeder leerstehende Laden wie eine rausgerissene Seite.

Reinhard Hopp, Berlin

Herr und Knecht

Zu jW vom 6.10.: »Wiederschlechtmachung«

Sehr geehrte Frau Witt-Stahl, vielen Dank für Ihren aufklärerischen Beitrag. Der Hass gegen Russland, das russische Volk und die einstige Sowjetunion ist tief in der Psyche der westdeutschen Eliten verwurzelt. Er gilt den vermeintlich Minderwertigen und erscheint in den chauvinistischen Entgleisungen von Florence Gaub (»keine Europäer«) und Anna Loll (»Untermenschen«). Eine Erklärung liefert der Blick auf die Hegel-These vom Denken in alten Über- bzw. Unterordnungsverhältnissen – von Herr und Knecht: »Die Behauptung der Ehre und Moral eines privilegierten Individuums bedeutet aus Sicht einer elitär-aristokratischen Weltanschauung, sie nicht nur ›ritterlich‹ zu verteidigen, sondern die Masse der gemeinen oder profanen Individuen zu demütigen und zu erniedrigen, um von ihnen die Anerkennung der Herrschaft zu erzwingen.« (Jens Schubert: Ein anderes ’68. Die Studentenunruhen in Leipzig 1768, Köln 2022, S. 565)

(…) Eine kritische Anmerkung zu Ihrem gelungenen Beitrag sei mir noch gestattet. Der Begriff »Täterland« für Deutschland wirft alle in einen Topf und relativiert dadurch die Untaten. Selbst die Rote Armee hat unterschieden zwischen dem deutschen Volk und den Hitlerfaschisten. Heinrich Fomferra, ein deutscher Antifaschist, der durch die Gestapo-Keller gegangen ist, spricht für die Opfer auf deutscher Seite, wenn er auf »die Frage, ob alle Deutschen gleich zu beurteilen seien«, antwortet: »Während mein Zellenkamerad zunächst außer mir alle Deutschen über einen Kamm scheren wollte, wies ich ihn immer darauf hin, dass es zweierlei Deutschland gab – eines der Faschisten und Monopolkapitalisten und eines der Antifaschisten.« (Heinrich Fomferra: Wie ich Politkommissar einer slowakischen Partisaneneinheit wurde, in: Heinz Voßke (Hg.): Im Kampf bewährt. Berlin 1969, S. 675–690, hier 682)

Katrin Starke, per E-Mail

»Babbits«

Zu jW vom 5.10.: »The American Way of Life«

Vielen Dank für den interessanten Artikel, der mit wichtigen Fakten das immer noch aktuelle Denk- und Verhaltensmuster großer Teile der US-amerikanischen Bevölkerung erläutert. Es lohnt sich m. E. dazu die Bücher eines ­Theo­dore Dreiser, Sinclair Lewis oder Upton Sinclair zu lesen, die uns anschaulich in die Psyche der »Babbits« hineinschauen lassen. Dass Lewis nach 1945 sogar das Entstehen faschistischer Bestrebungen für möglich gehalten hat, kann heutzutage eigentlich nicht mehr verwundern. Wir erleben heute eine Machtzusammenballung US-amerikanischer Eliten, denen gegenüber der einzelne nichts entgegensetzen kann, selbst wenn er es wollte.

»Der einzelne in der Masse einer großstädtischen Gesellschaft kennt seinen Nachbarn nur als einen Bruchteil des Milieus: als den Mann, der das Auto repariert, das Mädchen, das den Mittagstisch serviert, als die Verkäuferin oder als die Frau, die sich tagsüber in der Schule um sein Kind kümmert. Wenn sich die Menschen nur auf solche Weise begegnen, stehen Vorurteil und schematisches Denken in hoher Blüte. Die Tatsache, dass der andere ein Mensch ist, tritt nie ins Bewusstsein und kann es auch nicht.« Die Überbetonung des individuellen Strebens nach Glück führt dazu, dass der Mensch »sich weder der Gesellschaftsstruktur bewusst (ist), noch nimmt er seine eigene und seiner Mitmenschen Rolle als Öffentlichkeit wahr.« (Beide Zitate C. W. Mills)

Damit wird deutlich, dass Mills die US-Administration (1956) als ein System von »organisierter Verantwortungslosigkeit« bezeichnen konnte und es bis heute nur schwer möglich erscheinen lässt, emanzipatorisches bzw. sozialistisches Gedankengut massenwirksam zu verankern.

»Amerika, ein konservatives Land ohne konservative Ideologie, erscheint heute der Mitwelt als Inbegriff der Macht und der Willkür, da seine Führer die Weltwirklichkeit unter dem Vorwand der Realpolitik mit ihren eigenen oft recht querköpfigen Vorstellungen vergewaltigen.« (C. W. Mills: The Power Elite, Oxford University Press, NY)

Manfred Pohlmann, Hamburg

Unterschiede

Zu jW vom 28.9.: »Osten weiter hinten«

Wurde nicht nach der sogenannten Wende gezielt die Wirtschaft des Ostens systematisch zerstört, und viele Menschen sind dadurch im real existierenden Kapitalismus angekommen?

Wie sieht es denn jetzt mit der sogenannten Einheit in der Bevölkerung aus und bei den Löhnen oder Renten? Bei der Bevölkerung gibt es aus Ost und West immer noch Menschen, die die Mauer wiederhaben wollen und das aus unterschiedlichen Gründen, aber ich glaube, es ist nicht die Mehrheit. Doch gerade bei den Löhnen und der Rente machen sich die Unterschiede deutlich, denn im sogenannten Osten arbeiten durchaus mehr Menschen für den gesetzlichen Mindestlohn oder bekommen nur unwesentlich mehr, und das drückt sich am Ende bei der Rente aus.

Auch wenn die Rente im Grunde genommen angeglichen wurde, wird ein Ostrentner am Ende weniger Rente bekommen, weil sie immer noch weniger Geld in der Lohntüte haben. Auch im Sprachgebrauch ist immer noch eine Teilung sichtbar bei einigen Menschen, so heißt es nicht selten Besserwessi, Jammerossi und auch nicht selten spricht man immer noch von den alten und neuen Bundesländern. Auch und das ist ein Dorn im Auge der Bundespolitik, stehen mehr Menschen im Osten dem Kriegsgeschrei des Westens entgegen, nur leider sehen sie nicht, dass die AfD nicht die Lösung ist, sondern eine herbeigeführte Ablenkung im neoliberalen System des Kapitalismus!

René Osselmann, Magdeburg