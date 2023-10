imago images/United Archives Legendäre Typen: Wu-Tang Clan aus New York

Diesen Herbst jährte sich das Ereignis, auf das man sich weithin als Stunde null der HipHop-Kultur geeinigt hat, zum 50. Mal. Am 11. August 1973 veranstalteten Kool Herc, bürgerlich ­Clive Campbell, und seine Schwester Cindy eine Back-to-school-Party im ­Sedgwick Avenue Community Center in der Bronx. Es war eine Party für die Nachbarschaft, um Geld für neue Kleidung zum Beginn des neuen Schuljahres zu besorgen. Herc spielte bei dieser Party keine HipHop-Platten. Wie auch? Er legte statt dessen vor allem Soul und Funk auf, und die Art, wie er es machte, war der Initialfunke für vieles, was danach kommen sollte.

Auch wenn Rapper seit Jahrzehnten im Fokus stehen – erfunden haben es die DJs: Kool Herc, Grandmaster Flash und Afrika Bambaataa. Zugespitzt war es so, dass Herc die Aufmerksamkeit auf den Breakbeat und das kulturelle Erbe lenkte, Flash hob nicht nur die technische Messlatte für DJs, sondern war Technologieenthusiast, baute seinen Mixer selbst und benutzte sehr früh eine Drummachine. Ein Blick zurück, ein Blick nach vorn. Bambataa hatte den Blick von oben, eine kulturelle Vision und vor allem die fetteste Plattensammlung, in der neben Jazz und Funk auch die B52’s und Kraftwerk standen. Die von ihm gegründete »Zulu Nation«, als Gang neuen Typs, vereinte DJs und Breakdancer, später auch MCs und Writer (Sprüher).

Breakdance war zu Beginn neben den DJs das wichtigste. Es waren schließlich die B-Boys, die auf der Tanzfläche buchstäblich durchdrehten, wenn der Drumbreak eines Stücks lief. Gab es Anfang der 1980er Jahre hierzulande ein regelrechtes Breakdancefieber, das schnell kommerziell ausgeschlachtet wurde, lebt der »Tanz ohne steife Regeln« (Torch) beziehungsweise der »Tanz, zu dem man keine Frauen braucht« (Bild am Sonntag) heute mehr denn je im Untergrund, quicklebendig.

Die Engführung von Graffiti und Rap-Musik musste sich zunächst entwickeln. Denn namenzentrierte New-York-Graffiti entstanden bereits Ende der 1960er und wurde erst später Teil der vier Elemente. Sei’s drum: New York 1973, eine Berliner Graffiti-Crew wählte kurzerhand Ort und Jahreszahl als Namen.

Zum 50. Jubiläum wurden Platten veröffentlicht, Podcasts aufgenommen und Partys organisiert. Die zentrale Geburtstagsfete fand im New Yorker Yankee Stadium statt – eine Show mit DJs und Rap-Artists verschiedener Generationen. Kool Herc, Roxanne Shanté, Lauren Hill, Run DMC, EPMD, Nas, Wu-Tang Clan, Snoop Dogg, Slick Rick, Marley Marl etc. Und am Rande wurde sogar (legal) gesprayt.

Denn, das sollte inzwischen deutlich geworden sein, HipHop ist nicht deckungsgleich mit Rap, »sondern Sprechgesang nur ein Teil der Kultur« (Cora E.). HipHop ist das Ganze, die vier Elemente und ihr Zusammenspiel. So wurde es jahrzehntelang überliefert und gepredigt.

Die Evangelien sind »Wild Style«, »Stylewars« und »Beat Street«, drei Filme, die Breaker, DJs, Writer und Rapper gleichberechtigt nebeneinander und zusammengehörig zeigen. Sie haben das Verständnis von HipHop in Deutschland lange maßgeblich geprägt und sind nach wie vor sehenswert. Interessante Fußnote: »Wild Style« (1983, Regie: Charlie Ahern) bekam Anschubfinanzierung vom ZDF. »Beat Street« (1984) wurde von Harry Belafonte produziert und brachte die Vibes auch in die DDR, wo vor allem Breakdance extrem populär wurde.

Die kulturelle Einheit war außerhalb der USA bald wichtiger als dort, wo man seit den 80ern mit Rap steinreich werden konnte. Deutsche Rap-Texte und Szenemagazine der 90er waren über weite Strecken die Weitergabe ebenjenes Evangeliums.

Es dominierte ein Ethos von DIY und Aktivismus. Es gehörte zum guten Ton, Dinge selbst anzuschieben und nicht bloß zu konsumieren. Die Rollen von Produzierenden und Konsumierenden waren lange nicht festgelegt und die gemeinsame Praxis bot sich als Identifikationsmoment für Jugendliche an. Die Szene war migrantisch und oft links geprägt, rekrutierte sich aber bald hauptsächlich aus einer gebildeten Mittelschicht. Widerspruchsfrei war all das nicht. Vieles änderte sich in den letzten zwei Dekaden spürbar. In Deutschland gibt es längst Rap als »authentische« Ghettomusik von und für Marginalisierte, aber HipHop als kulturelle Praxis mit emanzipatorischem Potential führt mehr denn je ein Nischendasein. Wer das Radio einschaltet, weiß, dass weder Pioniere noch Sympathieträger damit das große Geld machen. Man kann diese Entwicklung betrauern, aber weil in der Kulturindustrie alles zur Ware wird, sollte man sich nicht wundern. Auch die Akademisierung, Historisierung und Musealisierung ist in den vergangenen Jahren weit fortgeschritten, was nicht schädlich sein muss. Die Wirkungen, die sich in jeder Disziplin anders zeigen, muss man sich im Einzelnen anschauen.

Dazu gibt es Mythen, die gut klingen, aber nicht zutreffen. So wurde während des Stromausfalls in New York 1977 wohl nicht so viel Hi-Fi-Equipment geklaut, dass es die Musikproduktion nachhaltig geprägt hätte. Und dass tatsächlich viele Gangrivalitäten durch Battles beigelegt werden konnten, darf bezweifelt werden.

1998 war HipHop 25 Jahre alt, das war so egal wie nur was. Aber Rap-Musik, als Tonspur der Kultur, stand auf dem Höhepunkt, und dies- wie jenseits des Atlantiks hatte sich so etwas wie eine stilprägende Klassik gebildet, auf die man sich heute noch – ob in Retromanie oder Ablehnung – gerne bezieht. Die Phyxe (eine vergessene Crew aus Bamberg) texteten damals: »HipHop ist der König – und ich bin der Hofnarr«. Word. Happy Birthday, your highness!